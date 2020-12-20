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مرأة

كيفية استخدامه للتخسيس.. 15 فائدة لـ لبان الدكر

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:27 ص
لبان الدكر
لبان الدكر
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رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ فوائد لبان الدكر، وكيفية استخدامه للتخسيس. 

١- مهدئ قوي للكحة ومذيب رائع للبلغم ، ويعالج التهابات الشعب الهوائية ، وبالتالي يعالج الربو .

٢- له القدرة على علاج أعراض البرد بشكل كامل .

٣- يقلل من أعراض الشيخوخة ، لقدرته الى انتاج هرمون الاستروچين .

٤-يساعد على فقدان الوزن وشد ترهلات الجلد.

٥- تناوله يقلل من آلام التهابات المفاصل شيئًا فشيئًا .

٦- له قدره على خفض مستوى ضغط الدم ، بتناول كوبين من منقوعه، في الصباح والمساء .

٧- يعتبر مطهرا للجهاز الهضمي من الجراثيم والبكتيريا .

٨- المضمضة بمنقوع اللبان الدكر تقضي على رائحة الفم الكريهة ، ومسكن أيضًا لآلام الأسنان ، ويعالج كذلك التهابات اللثة.

٩- تدليك فروة الرأس بمنقوع اللبان الدكر يوقف تساقط الشعر ويقوي البصيلات .

١٠- تناول منقوع اللبان الدكر يعالج المغص لقدرته على تهدئة تقلصات العضلات .

١١- تدليك البشرة بمنقوع لبان الدكر يعمل علي التخلص من تجاعيد البشرة .

١٢- له القدرة على علاج الإسهال ، حتى الإسهال المزمن .

١٣- يهدئ من آلام الطمث، ليس فقط لقدرته على تهدئة تقلصات العضلات بل لأنه مدر للحيض .

١٤- مهدئ للأعصاب ويزيل التوتر.

١٥- يقضي على انتفاخ البطن ، ويخلص من عسر الهضم .

طريقة استخدامه للتخسيس:

نضع ملعقة صغيره من اللبان الدكر في كوب ماء مغلي، ثم نقلبه، ونغطيه، ونتركه حتي يصبح لونه أبيض، ثم قبل كل وجبة، نُقَلِّبُه، ونأخد منه كوب صغير .
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