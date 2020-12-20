كيفية استخدامه للتخسيس.. 15 فائدة لـ لبان الدكر

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ فوائد لبان الدكر، وكيفية استخدامه للتخسيس.
١- مهدئ قوي للكحة ومذيب رائع للبلغم ، ويعالج التهابات الشعب الهوائية ، وبالتالي يعالج الربو .
٢- له القدرة على علاج أعراض البرد بشكل كامل .
٣- يقلل من أعراض الشيخوخة ، لقدرته الى انتاج هرمون الاستروچين .
٤-يساعد على فقدان الوزن وشد ترهلات الجلد.
٥- تناوله يقلل من آلام التهابات المفاصل شيئًا فشيئًا .
٦- له قدره على خفض مستوى ضغط الدم ، بتناول كوبين من منقوعه، في الصباح والمساء .
٧- يعتبر مطهرا للجهاز الهضمي من الجراثيم والبكتيريا .
٨- المضمضة بمنقوع اللبان الدكر تقضي على رائحة الفم الكريهة ، ومسكن أيضًا لآلام الأسنان ، ويعالج كذلك التهابات اللثة.
٩- تدليك فروة الرأس بمنقوع اللبان الدكر يوقف تساقط الشعر ويقوي البصيلات .
١٠- تناول منقوع اللبان الدكر يعالج المغص لقدرته على تهدئة تقلصات العضلات .
١١- تدليك البشرة بمنقوع لبان الدكر يعمل علي التخلص من تجاعيد البشرة .
١٢- له القدرة على علاج الإسهال ، حتى الإسهال المزمن .
١٣- يهدئ من آلام الطمث، ليس فقط لقدرته على تهدئة تقلصات العضلات بل لأنه مدر للحيض .
١٤- مهدئ للأعصاب ويزيل التوتر.
١٥- يقضي على انتفاخ البطن ، ويخلص من عسر الهضم .
طريقة استخدامه للتخسيس:
نضع ملعقة صغيره من اللبان الدكر في كوب ماء مغلي، ثم نقلبه، ونغطيه، ونتركه حتي يصبح لونه أبيض، ثم قبل كل وجبة، نُقَلِّبُه، ونأخد منه كوب صغير .