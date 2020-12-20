كيفية استخدامه للتخسيس.. 15 فائدة لـ لبان الدكر

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ فوائد لبان الدكر ، وكيفية استخدامه للتخسيس.





١- مهدئ قوي للكحة ومذيب رائع للبلغم ، ويعالج التهابات الشعب الهوائية ، وبالتالي يعالج الربو .





٢- له القدرة على علاج أعراض البرد بشكل كامل .





٣- يقلل من أعراض الشيخوخة ، لقدرته الى انتاج هرمون الاستروچين .





٤-يساعد على فقدان الوزن وشد ترهلات الجلد.





٥- تناوله يقلل من آلام التهابات المفاصل شيئًا فشيئًا .





٦- له قدره على خفض مستوى ضغط الدم ، بتناول كوبين من منقوعه، في الصباح والمساء .





٧- يعتبر مطهرا للجهاز الهضمي من الجراثيم والبكتيريا .





٨- المضمضة بمنقوع اللبان الدكر تقضي على رائحة الفم الكريهة ، ومسكن أيضًا لآلام الأسنان ، ويعالج كذلك التهابات اللثة.





٩- تدليك فروة الرأس بمنقوع اللبان الدكر يوقف تساقط الشعر ويقوي البصيلات .





١٠- تناول منقوع اللبان الدكر يعالج المغص لقدرته على تهدئة تقلصات العضلات .





١١- تدليك البشرة بمنقوع لبان الدكر يعمل علي التخلص من تجاعيد البشرة .





١٢- له القدرة على علاج الإسهال ، حتى الإسهال المزمن .





١٣- يهدئ من آلام الطمث، ليس فقط لقدرته على تهدئة تقلصات العضلات بل لأنه مدر للحيض .





١٤- مهدئ للأعصاب ويزيل التوتر.





١٥- يقضي على انتفاخ البطن ، ويخلص من عسر الهضم .





طريقة استخدامه للتخسيس:



