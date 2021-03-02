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ديني

هل لابد من وجود رؤية بعد صلاة الاستخارة؟

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:13 م
صدى البلد
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إيمان طلعت
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: "هل لابد من وجود رؤية بعد صلاة الاستخارة؟

ورد "شلبي" قائلًا: إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا الاستخارة في الأمور كلها .. فقد جاء في الحديث الصحيح ((عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ: إذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ)).

وأشار الى أنه إذا أراد الإنسان أن يفعل شيء كالزواج أو شراء منزل او سيارة أو غير ذلك أو احتار بين شيئين فانه يلجأ للاستعانة بالله عز وجل، يسأله رافعًا يديه داعيًا مستخيرًا بالدعاء، فإنه أدعى للطمأنينة وراحة البال.، فيصلي ركعتين في غير الفريضة يكون ركعتين مثل أي صلاة ثم يقول الدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ((اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (هنا تسمي حاجتك) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (هنا تسمي حاجتك) شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ. (وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ)

وتابع: إذا شعر بارتياح للشيء أقدم عليه ومن الوارد ان يرى رؤية تسره لكن اذا لم يرتاح او يرى هذه الرؤية يعيد الاستخارة ويمكن ان يتخذ القرار الذي يغلب على انه خير.

هل يجب رؤية منام بعد صلاة الاستخارة، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».


وأوضح الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صلاة الاستخارة يؤديها الإنسان إذا كان مقدما على شيء، ولا يعلم هل هو خير أم شر، أو متردد بين أمرين؛ فيلجأ بقبله إلى الله بأداء الاستخارة. 


وأضاف « شلبي» أنه لا يجب أن يرى الإنسان بعد أدائه لصلاة الاستخارة رؤيا؛ فهذا ليس الغالب، ويظهر هذا مع كثيرين، لافتًا: نتيجة الاستخارة تظهر في الاقبال النفسي على الأمر أو الانقباض والتردد فيه" .


ونصح مدير إدارة الفتاوى الهاتفية: "إذا تيسرت لك الأمور في هذا الأمر أقبل عليه، ولو وجدت عقبات ومشكلات ابتعد عنه، والطريق اللي هتختاره هيبقي اختيار ربنا ليك".
 



خالد الجندي: نتيجة الاستخارة ليست مناما

تقدم لابنتي عريس فصليت استخارة ونمت وجاءني فى المنام أننى أؤدي العمرة فهل أذهب للعمرة أم أجهز ابنتي للزواج؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك عبر قناته على يوتيوب.

وقال « الجندي» إن هناك خطأ لدى البعض عندما يصلون صلاة الاستخارة، وهو أنهم يعتقدون أن نتيجة الاستخارة تظهر لهم فى المنام ولكن هذا اعتقاد خاطئ، فالاستخارة نتيجتها أن يكمل الأمر أو ينتهى وليست نتيجة الاستخارة أن أرى شيئا فى منامي.   

وتابع: "أنتِ صاحبة القرار تذهبي للعمرة أو تجهزي ابنتك، ولكن من رأيي أن تجهزى ابنتكِ أولى لأن نفقة الأبناء واجب وفرض علينا، أما أداء العمرة فهو سنة فلا تقدمي السنة على الفريضة فمساعدتكِ لابنتك كأنك أديتي مائة عمرة". 
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