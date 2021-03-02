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أخبار البلد

مطار القاهرة: وصول وسفر 173 رحلة جوية اليوم لنقل 17 ألف راكب

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:13 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
يسير مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم، الثلاثاء، 173 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تقل على متنها قرابة 17 ألف راكب من وإلى عدة وجهات دولية مختلفة، فمن المنتظر أن يغادر المطار 86 رحلة جوية تقل على متنها 7524 راكب، فى حين يستقبل المطار87 رحلة على متنها 9050 قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة.


وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.


وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
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