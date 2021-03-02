مطار القاهرة: وصول وسفر 173 رحلة جوية اليوم لنقل 17 ألف راكب

يسير مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم، الثلاثاء، 173 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تقل على متنها قرابة 17 ألف راكب من وإلى عدة وجهات دولية مختلفة، فمن المنتظر أن يغادر المطار 86 رحلة جوية تقل على متنها 7524 راكب، فى حين يستقبل المطار 87 رحلة على متنها 9050 قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة.





وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.







