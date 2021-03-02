ويل سميث يروج لمسلسله الجديد Amend: The Fight For America

يواصل النجم العالمي ويل سميث الترويج لمسلسله الجديد Amend: The Fight For America من انتاج شبكة نتفليكس ، من خلال America podcast

وتحدث ويل سميث عن ارائه السياسية وطموحاته فيما يخص السياسة الامريكية، لافتًا الى انه لن يفكر في دخول المجال السياسي.

وقال ويل سميث : "لا أعرف ، انه لدي رأي مطلقًا ، أنا متفائل ، أنا متفائل ، أؤمن بالتفاهم بين الناس وأؤمن بإمكانية الانسجام ".

أبدت "ويلو سميث"، ابنة النجم العالمي ويل سميث والممثلة الأمريكية "جادا بينكيت"، فخرها بوالدتها لاعترافها بعلاقتها السرية مع مغني الراب الأمريكي "أوجست اليسنا"، وذلك خلال فترة انفصالها عن زوجها النجم العالمي الشهير.

وقالت "ويلو"، أثناء حلولها ضيفة ببرنامج Red Table الذي تقدمه والدتها، "أريد أن أضع هذا الشيء على الطاولة.. أنا فخورة بيكي أن أراكِ أنتِ وأبي تقومان بذلك الشيء هذا الحب الحقيقي".

وأضافت ابنة ويل سميث "انا معكي وسأظل بجانبك واحمل يدك وهذا شيء مهم".

كشفت بعض التقارير الأجنبية عن الأجر الحقيقى الذى حصل عليه النجم العالمى ويل سميث وزوجته جادا بينكيت فى الحلقة التى اعترفت فيها زوجته بخيانته.

وقالت التقارير إن ويل سميث حصل على مبلغ خيالى فى هذه الحقلة مقابل اعترافات زوجته بخيانته ووصلت قيمة الحلقة إلى 45 مليون دولار.