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توك شو

أخبار التوك شو.. السيسي يستقبل وزيرة خارجية السودان.. مريم الصادق المهدي تحذر من خطر قادم حال ملء سد النهضة.. وهاني الناظر: كورونا يسبب سقوط الشعر وجفاف الجلد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:27 م
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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ياسمين القصاص
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:



عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أن متحدث الرئاسة صرح أن الرئيس السيسي يستقبل وزيرة خارجية السودان.




حذرت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، من وجود خطر على العرب، في حال تنفيذ إثيوبيا إعلانها بملء سد النهضة، خلال العام الجاري. 




قال الدكتور هاني الناظر ، رئيس المركز القومي للبحوث السابق ، إن من أكبر مشكلات الشعر التي تعرض لها المتعافين من فيروس كورونا هي سقوط الشعر ، معقبا : " ناس كتير أشتكوا من سقوط الشعر وتقصفوه " .



قال مجدى شاكر، كبير الأثريين، إن السنوات الأخيرة تعد نقطة فارقة فى التاريخ المصرى، حيث ظهرت اكتشافات أثرية جديدة، وتم اكتشاف آثار فى منطقة بسوهاج منذ يومين، لافتًا إلى أن سوهاج والدقهلية من أكثر المحافظات وجودًا للآثار.



قال الدكتور هاني عارف، أستاذ الطب والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس ، إن أسباب مرض ضمور العضلات الشوكي ، يحدث نتيجة عيب جيني ، يسبب عدم إفراز الهرمونات التي تسمح بالحياة للخلايا العصبية المتصلة بالعضلات ، وينتج عنها ضعف شديد وضمور في العضلات التدريجي.



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.




استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية  "dmc"، اليوم، الثلاثاء2- 3-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر. 



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد "، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 2- 3- 2021، في القاهرة والمحافظات.



أحيا  برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء ، ذكرى وفاة الفنانة زينات صدقى.




قال أسماء خطاب، صاحبة مبادرة "أمشي كمصري"، إنها خريجة إرشاد سياحى ، وتعمل كمرشدة سياحية، وتؤمن بوظيفتها القادرة على تمثيل مصر بالعالم، معقبة: "المرشد هو  سفير مصر أمام الأجانب".




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