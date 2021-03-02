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توك شو

تكلفته 34 مليون جنيه.. طبيب يكشف سر مرض غامض يسبب الوفاة.. شاهد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:16 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال الدكتور هاني عارف، أستاذ الطب والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس ، إن أسباب مرض ضمور العضلات الشوكي ، يحدث نتيجة عيب جيني ، يسبب عدم إفراز الهرمونات التي تسمح بالحياة للخلايا العصبية المتصلة بالعضلات ، وينتج عنها ضعف شديد وضمور في العضلات التدريجي.

ولفت الدكتور هاني عارف ، عبر "زووم" ، لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية القناة الأولى ، أن المرض يمر بأكثر من مرحلة ، حسب الفئة العمرية ، وأولها مرحلة ما بعد الولادة ، وهي تسبب ضيق في التنفس وتؤدي للوفاة ، والمرحلة الثانية تكون بعد الست شهور الأولى ، والثالثة في سن متقدم ، ويصحبها ضعف شديد .

وعلى خلفية تكلفة العلاج التي تصل إلى 34 مليون جنيه ، أوضح "عارف" أن المرض يسبب قصور في بعض الوظائف الحركية للطفل مثل المشي والجلوس ، أو فقدنهم مع الوقت ، والخطورة تكمن في تأثيره على خلايا التنفس .

وتابع : علاجات تلك الأمراض حديثة ، وهو سبب أرتفاع سعر ، إلى جانب باقي الأمراض الجينية التي ترتفع تكلفتها المالية .

وأكمل : العلاجات الجينية طفرة في العلاجات الحديثة ، ويعتمد على إحلال جين مكان الجين المريض .

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