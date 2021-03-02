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الصحة العالمية تصدم العالم بشأن السيطرة على كورونا.. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:47 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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البهي عمرو
عرضت قناة سكاى نيوز تقرير فيديو يوضح أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه من السابق لأوانه الحديث عن السيطرة على جائحة كورونا قريبا.

وأوضحت القناة أن منظمة الصحة أشارت إلى أن وجود لقاحات فعالة سيساهم بشكل كبير في السيطرة على الفيروس، مؤكدة أن إمكانية التغلب على فيروس كورونا  بحلول نهاية العام الجاري 2021، أمر غير واقعي.

وقال مايكل راين، مدير برنامج الطوارئ في الصحة العالمية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية: "سيظل من الممكن خفض عدد حالات الاستشفاء والوفيات، لكن الوباء لا يزال فتاكًا، خاصة إثر الارتفاع الأخير في عدد الإصابات هذا الأسبوع بعدما كانت قد انخفضت لسبعة أسابيع متتالية".

وأضاف: "برأيي، سيكون من السابق جدا لأوانه، ومن غير الواقعي الاعتقاد أننا سنقضي على هذا الفيروس بحلول نهاية العام".

وتابع: "أعتقد أن ما يمكننا الانتهاء منه، إذا كنا أذكياء، هو حالات الاستشفاء والوفيات والمآسي المرتبطة بهذا الوباء"، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تركز على إبقاء العدوى منخفضة في العالم، والمساعدة على منع ظهور تحورات للفيروس خلال الفترة المقبلة.

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