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أخبار العالم

نداء عاجل من البرلمان العربي للمجتمع الدولي بشأن الهجوم الحوثي على السعودية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:32 م
البرلمان العربي
البرلمان العربي
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مـيــــس رضـــا
أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية مقذوفًا عسكريًا تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وتضرر الأعيان المدنية. 


وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتحرك عاجل وحاسم لوقف الأعمال الإرهابية المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة والممولة من النظام الإيراني، مؤكدًا أن تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الممارسات الإرهابية يشجع ميليشيا الحوثي على مواصلة أعمالها الإرهابية. 


وجدد البرلمان العربي تضامنه ودعمه الكامل لجهود المملكة العربية السعودية في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، والوقوف معها صفا واحد .
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