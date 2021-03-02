بشأن البطاقة الشخصية.. بيان هام من الداخلية السورية

أصدرت وزارة الداخلية السورية بيانا هاما بشأن البطاقة الشخصية التي يحملها المواطن.





وقالت الداخلية السورية في بيانها " إشارة إلى ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تبديل البطاقة الشخصية نبين أن المادة/٥٤/ من القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية نص على أن تحدد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما"، ولا تزيد عن ستة أشهر قبل انتهاء مدتها.





وأضاف البيان : كما يجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من الوزير، وهذا النص معمول به حاليا" بالمادة ٥٦ من القانون الحالي .





وتابعت الوزارة السورية في بيانها قائلة : ونظرا للظروف القاهرة التي يمر بها القطر فقد أصدر وزير الداخلية القرار رقم /٣٦/م تاريخ ١٢/ ١/ ٢٠١٤ المتضمن تمديد العمل بالبطاقة الشخصية الحديثة التي مضى على إصدارها عشر سنوات حتى بداية الإصدار الجديد البطاقة الشخصية.



