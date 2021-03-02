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محافظات

محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطة معالجة صرف صحي كفر نفرة البحري

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:37 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
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مروة فاضل
تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية محطة معالجة صرف صحى كفر نفرة البحرى ببركة السبع  بطاقة 10 آلاف م3/يوم وبتكلفة تقديرية 170 مليون جنيه  وتم تنفيذ الأعمال  المدنية بنسبة تنفيذ 82%  والتي ستخدم 9 قرى وهي ( كفر نفرة البحرى – كفر الشيخ طعيمة – كفر هلال – الحلامشة – كفر سبع الرجال – بنى غريان – كفر بنى غريان – طوخ طنبشا – مصطاى) ويستفيد منها 250 ألف نسمة ، وذلك ضمن خطة المحافظة لتوفير مشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحي والتي تعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة  ، وذلك بحضور نائبه الاستاذ محمد موسى و اللواء علاء رشاد السكرتير العام ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى ورئيس شركة مياه الشرب ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.

تابع  محافظ المنوفية أعمال توسعات محطة صرف الغورى ببركة السبع بتكلفة 130 مليون جنيه وذلك لمتابعة نسب تنفيذ أعمال التوسعات والوقوف على المعوقات والعمل على تذليلها ، وأوضح  المهندس رشدى عمر  بأن  توسعات المحطة ستعمل بطاقة 12 ألف متر مكعب / يوم ، وتخدم عدد 9 قرى محرومة وهي ( الدبايبة ، عزبة الدبايبة ، طنبشا ، زوير ، سلكا ، عزبة سلكا ، ميت الموز ، عزبة ميت الموز ، ميت عافية ) ويستفيد منها 380 ألف نسمة وتم تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 45 % وجارى العمل على قدم وساق للانتهاء  وفق الجدول الزمني . 

وأضاف المهندس رشدى بأن إجمالي مشروعات مياه الشرب المنفذة والجاري تنفيذها ببركة السبع عدد(3) مشروعات بطاقة (112)ألف م3/يوم بتكلفة (715) مليون جنيه ، وأن إجمالى مشروعات الصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة (4) مشروعات بطاقة (52)ألف م3/يوم بتكلفة (460) مليون جنيه ، مشيرًا إلى أن القرى المخدومة والجارى تنفيذها بمعرفة الهيئة والقرى المدرجة بخطة شركة المياة (21) قرية بتكلفة (720) مليون جنيه بإجمالى تكلفة (مليار و180 مليون جنيه ).

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية  للوقوف على نسب التنفيذ ، مؤكدًا  تقديم كافة الإمكانيات وتذليل العقبات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.
محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطة معالجة صرف صحي كفر نفرة البحري
محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطة معالجة صرف صحي كفر نفرة البحري
محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطة معالجة صرف صحي كفر نفرة البحري
محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطة معالجة صرف صحي كفر نفرة البحري
محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطة معالجة صرف صحي كفر نفرة البحري
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