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اقتصاد

بعد منع دواء "ميبفرين" للقولون .. شعبة الأدوية : لا ضرر من تناوله تعرف على السبب

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:31 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
نفى الدكتور على عوف رئيس شعبة الادوية باتحاد الغرف التجارية وجود اى مشاكل فى مكونات دواء " ميبفرين"   الخاص بعلاج القولون والتى تنتجة شركة اوبت الامريكية ، لافتا الى انه نظرا لوجود ترجمة خاطئة فى النشرة الخاصة بالدواء للغه العربية اخطرت الشركة الامريكية والتى تنتج الدواء ويتم تجطيعه فى فرنسا باخطار الهئية العليا للدواء بضرورة سحب الدواء من السوق لاصلاح هذا الخطا المصداقية 


واضاف عوف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" انه لاضرر من الدواء على صحة المستهلك، منوها ان من قام بشرائة علىة تناوله عادى بدون مشاكل، حيث انوالخطا لا علاقة لها بالمادة الفعاله بالدواء او الترميبة الخاصة  بتصنيعه، وانما خطا فى ترجمه احدى الكلمات بالنشرة من اللغة الانجليزية الى العربية 


ونوة الى ان قرار الهئية العليا للدواء رقم 10 لسنة 2021 والخاص  بسحب الدواء من الصيداليات  جاء بناء على اخطار من الشركة الامريكية للهئية العليا للامانه المهنية والمصداقية وليس عيبا فى الدواء 


 ولفت الى ان الدواء يستعمل في التقليل من أعراض مرض القولون العصبي، وغيره من الأمراض المشابهة  مشيرا الى انه سيتم تغير النشرات واعتدة تداولها فى الصيدليات بدون مشاكل



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