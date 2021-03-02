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تعليم

وزير التعليم العالى يتفقد لجان الامتحانات بجامعة المستقبل

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:23 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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قســــم التعليم
تفقد د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الثلاثاء عددًا من لجان الامتحانات للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/ 2021 بكليات الصيدلة، وإدارة الأعمال وطب الأسنان بجامعة المستقبل، يرافقه د. عبادة سرحان رئيس الجامعة، ود.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي، والسادة نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

وأكد الوزير أن الزيارة تأتي في إطار متابعته لانضباط سير العمل بلجان الامتحانات، والوقوف على التزام الجامعات والطلاب بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا، والتي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الأخيرة للحفاظ على سلامة الجميع، مشيرًا إلى متابعته اليومية لسير الامتحانات داخل الجامعات منذ بدايتها.

وشدد عبدالغفار على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان؛ لمساعدتهم في أداء الامتحان بسهولة ويسر، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأشاد الوزير -خلال الجولة- بما لمسه من التزام بالتعليمات والإجراءات التي وضعتها الجامعة لضبط العملية الامتحانية داخل اللجان وخارجها، مشددًا على ضرورة الاستمرار في مراقبة ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لتجنب انتشار فيروس كورونا، موجهًا بالمعاقبة الفورية للمخالفين.

 كما حرص الوزير على التأكد من توفير أجهزة طبية لقياس درجة الحرارة لمنسوبي الجامعة فى مداخل الكليات؛ للاطمئنان على حالة الطلاب قبيل بدء لجان الامتحانات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل اللجان بين الطلاب، وارتداء الكمامات، وتعقيم المنشآت يوميًّا، والتأكد من سلامة استخدامها.

ووجه عبدالغفار بضرورة انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقًا للجداول المعلنة بالكليات، لضمان حسن سير امتحانات الفصل الدراسي الأول والعملية التعليمية، مشددًا على تفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات في هذا الشأن.

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