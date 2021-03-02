نائب محافظ الفيوم يشهد المباراة النهائية لدوري المصالح الحكومية

شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، المباراة النهائية لدوري المصالح الحكومية في خماسيات كرة القدم فبراير 2021، التي أقيمت على ملعب الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بدمو، بين فريقى الإداريين بجامعة الفيوم، والمصرية للاتصالات، والتي انتهت بفوز فريق الإداريين بجامعة الفيوم بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء، تصدر بها الدورى وفاز بكأس البطولة.
جاء ذلك بحضور اللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والدكتور أحمد حسني مستشار رئيس جامعة الفيوم للأنشطة الطلابية، وعددٍ من القيادات التنفيذية والشبابية.
وعقب نهاية المباراة، قام نائب محافظ الفيوم بتسليم الميداليات وشهادات التقدير والكؤوس لأصحاب المركزين الأول والثاني.
قدم نائب محافظ الفيوم، التهنئة لفريق الإداريين بجامعة الفيوم الفائز بالمركز الأول بدوري المصالح الحكومية 2021، مشيدًا بجهود مديرية الشباب والرياضة فى تنظيم مثل هذه الدورات الرياضية لتنمية روح التنافس بين المصالح الحكومية المختلفة، خاصة فى ظل جائحة كورونا التى تمر بها البلاد، مع الأخذ بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع.
ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، إلي أن دورى المصالح الحكومية لهذا العام، أقيم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال الفترة من 21 حتي 28 فبراير 2021، بمشاركة 24 فريقًا، تم تقسيمهم إلى 8 مجموعات، صعد أول وثاني كل مجموعة، لدور الستة عشر، وحصل فريق الإداريين بجامعة الفيوم على المركز الأول، وفريق المصرية للاتصالات بالمركز الثاني، وجاء فريق شركة توزيع الكهرباء فى المركز الثالث وفريق مديرية الشباب والرياضة فى المركز الرابع.
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إطلاق الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية على بوابة الخدمات الحكومية مؤكدًا أن مشروع تطوير وميكنة الخدمات الحكومية هو أحد المشروعات القومية التى تهدف فـى المقـام الأول إلى رفـــع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين، وتحقيق الشفافية في التعامل، وتقديم خدمات أفضل وأسرع وأدق في وقت قياسي دون روتين أو عراقيل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، مع وفد وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، لمتابعة آليات تطوير مشروع المراكز التكنولوجية، والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والعميد محمد سامي مدير مشروع تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري، ورؤساء مجالس المدن، والمهندس هاني الحسيني مسئول الدعم الفني بالمحافظة، ومديري المراكز التكنولوجية بالمراكز.
خلال الاجتماع، استمع محافظ الفيوم، لشرح من مدير مشروع تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط، حول آليات عمل المراكز التكنولوجية المطورة، والخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم عرض أخر مستجدات منظومة التحول الرقمي وما تم إنجازه من أعمال، فضلًا عن آليات تطوير دورة العمل بالمنظومة والموقف التراكمي للخدمات، ومؤشرات الأداء.
ووجه المحافظ، رؤساء المدن، باعتماد إيصال السداد المميكن، لافتًا إلى أنه سيتم إلغاء التعامل بإيصال 33 بعد التنسيق مع وزارة المالية، وكذلك عدم إعتماد أي نموذج تصالح على مخالفات البناء غير مسجل على المنظومة، وتفعيل دور مجموعات عمل الإشراف والمتابعة بالمراكز التكنولوجية بكل مركز، موجهًا مدير مشروع تطوير الخدمات الحكومية، بتنظيم دورة تدريبية لرؤساء المدن ومجموعات الإشراف والمتابعة بالمحافظة، على آليات عمل المراكز التكنولوجية، بهدف تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي، وتفعيل الدورة الرقابية للمنظومة، ومراجعة مؤشرات الأداء، وقياس مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.