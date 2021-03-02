نائب محافظ الفيوم يشهد المباراة النهائية لدوري المصالح الحكومية

شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، المباراة النهائية لدوري المصالح الحكومية في خماسيات كرة القدم فبراير 2021، التي أقيمت على ملعب الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بدمو، بين فريقى الإداريين بجامعة الفيوم، والمصرية للاتصالات، والتي انتهت بفوز فريق الإداريين بجامعة الفيوم بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء، تصدر بها الدورى وفاز بكأس البطولة.





جاء ذلك بحضور اللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والدكتور أحمد حسني مستشار رئيس جامعة الفيوم للأنشطة الطلابية، وعددٍ من القيادات التنفيذية والشبابية.





وعقب نهاية المباراة، قام نائب محافظ الفيوم بتسليم الميداليات وشهادات التقدير والكؤوس لأصحاب المركزين الأول والثاني.





قدم نائب محافظ الفيوم، التهنئة لفريق الإداريين بجامعة الفيوم الفائز بالمركز الأول بدوري المصالح الحكومية 2021، مشيدًا بجهود مديرية الشباب والرياضة فى تنظيم مثل هذه الدورات الرياضية لتنمية روح التنافس بين المصالح الحكومية المختلفة، خاصة فى ظل جائحة كورونا التى تمر بها البلاد، مع الأخذ بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع.





ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، إلي أن دورى المصالح الحكومية لهذا العام، أقيم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال الفترة من 21 حتي 28 فبراير 2021، بمشاركة 24 فريقًا، تم تقسيمهم إلى 8 مجموعات، صعد أول وثاني كل مجموعة، لدور الستة عشر، وحصل فريق الإداريين بجامعة الفيوم على المركز الأول، وفريق المصرية للاتصالات بالمركز الثاني، وجاء فريق شركة توزيع الكهرباء فى المركز الثالث وفريق مديرية الشباب والرياضة فى المركز الرابع.









أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن إطلاق الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية على بوابة الخدمات الحكومية مؤكدًا أن مشروع تطوير وميكنة الخدمات الحكومية هو أحد المشروعات القومية التى تهدف فـى المقـام الأول إلى رفـــع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين، وتحقيق الشفافية في التعامل، وتقديم خدمات أفضل وأسرع وأدق في وقت قياسي دون روتين أو عراقيل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، مع وفد وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، لمتابعة آليات تطوير مشروع المراكز التكنولوجية، والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والعميد محمد سامي مدير مشروع تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري، ورؤساء مجالس المدن، والمهندس هاني الحسيني مسئول الدعم الفني بالمحافظة، ومديري المراكز التكنولوجية بالمراكز.

خلال الاجتماع، استمع محافظ الفيوم، لشرح من مدير مشروع تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط، حول آليات عمل المراكز التكنولوجية المطورة، والخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم عرض أخر مستجدات منظومة التحول الرقمي وما تم إنجازه من أعمال، فضلًا عن آليات تطوير دورة العمل بالمنظومة والموقف التراكمي للخدمات، ومؤشرات الأداء.

ووجه المحافظ، رؤساء المدن، باعتماد إيصال السداد المميكن، لافتًا إلى أنه سيتم إلغاء التعامل بإيصال 33 بعد التنسيق مع وزارة المالية، وكذلك عدم إعتماد أي نموذج تصالح على مخالفات البناء غير مسجل على المنظومة، وتفعيل دور مجموعات عمل الإشراف والمتابعة بالمراكز التكنولوجية بكل مركز، موجهًا مدير مشروع تطوير الخدمات الحكومية، بتنظيم دورة تدريبية لرؤساء المدن ومجموعات الإشراف والمتابعة بالمحافظة، على آليات عمل المراكز التكنولوجية، بهدف تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي، وتفعيل الدورة الرقابية للمنظومة، ومراجعة مؤشرات الأداء، وقياس مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

















