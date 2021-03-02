تصرف فردي خاطئ.. تفاصيل مكالمة وزير التعليم العالي مع أشرف بن شرقي

أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اتصالًا هاتفيًّا باللاعب الذي ورد اسمه بامتحان مادة القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة سوهاج ، وأعرب له عن استياء الوزارة من هذا التصرف الفردي الخاطئ، الذي لا يعكس جموع المجتمع الأكاديمي والجامعي، مؤكدًا تقدير الوزارة واحترامها الكامل لكافة الأندية المصرية الرياضية وجماهيرها العظيمة، واعتزازها بكافة اللاعبين المحترفين في بلدهم الثاني مصر.





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"أشرف بن شرقي" في سؤال بامتحان حقوق جامعة سوهاج يثير غضب السوشيال ميديا





وقرر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العالي، إحالة أستاذ القانون بجامعة أسيوط المنتدب لجامعة سوهاج لتدريس مقرر "القانون الدولي الخاص" للتحقيق العاجل، وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق وإفادته بنتائج التحقيق في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك بسبب إدخال اسم أحد اللاعبين المحترفين بأحد الأندية المصرية والتطرق لحياته الشخصية في سؤال بامتحان مادة القانون الدولي الخاص، الذى أداه الطلاب الفرقة الرابعة اليوم خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021 بجامعة سوهاج.





وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نموذجا من امتحان مادة القانون الدولي للفرقة الرابعة، كلية الحقوق بجامعة سوهاج، والذي تناول سؤالا بصيغة أثارت جدلا وغضبا كبيرين عبر السوشيال ميديا.





جاء السؤال كالاتي: «أثناء تواجد أشرف بن شرقي المغربي الجنسية والذي يلعب لنادي الزمالك المصري في مصر والتي يتوطنها زوجته وأولاده ولهم محل إقامة فيها، أصيب بفيروس كورونا المستجد، فقد على إثرها حياته تاركا تركة ضخمة، فقامت زوجته وأولاده بحصر التركة في مصر وتوزيعها، فظهر أخ للمتوفى كان على مشاكل معه اسمه أكرم، مقيم في نجع الميرة بمركز جهينة محافظة سوهاج، منذ أمد بعيد وحاصل على الجنسية المصرية إلى جانب المغربية».





واستكمل بالسرد: «وقام برفع دعوى أمام المحكمة المصرية طالب فيها بنصيبه في تركة أخيه المتوفي من زوجته وأولاده، وكان أكرم قد اشترى عقارا كائنا بمدينة مرسيليا الفرنسية بموجب عقد بيع مسجل من الاخوة لوك وبلوك وكوك، فرنسيي الجنسية، تم إبرامه في ألمانيا، وكان بلوك متوطنا في مصر وله محل إقامة فيها، ولكنهم رفضوا تسليمه العقار فقام برفع دعوى أمام المحاكم المصرية مطالبا في دعواه المدعي عليهم الفرنسيين بتسليمه العقار الذي اشتراه منهم».





وتابع: «وأثناء تواجده في فرنسا تعرف على نرمين سورية الأصل فرنسية الجنسية مقيمة في فرنسا ومتوطنة فيها فتزوج منها في فرنسا ولكن سرعان ما حدثت بعض الخلافات بينهما نتيجة قيامها بالعمل في أحد المسارح في فرنسا دون علمه، مما جعل أكرم يهجر زوجته نرمين ويعود إلى وطنه مصر التي يقيم بها، فرفعت الزوجة دعوى تطليق على زوجها أكرم أمام احدى المحاكم المصرية لهجره لها وطلب نفقه لها والبنها الذي يقيم معها».