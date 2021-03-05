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فيديو جراف

فيديو جراف.. من الممكن أن أعود .. أمل إبراهيم تظهر بعد اعتزالها 15 عاما

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:16 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف
قدمت الفنانة أمل إبراهيم  على مدى تاريخها الفني أدوارا راسخة في الأذهان ولها بصمات في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية على الرغم من أنها لم تقدم أدوارا رئيسية فى الأعمال التى شاركت فيها.

بدأت الفنانة أمل إبراهيم حیاتھا الفنیة منذ شبابها كانت بدايتها في السھرات التلیفزیونية والمسرحیات والمسلسلات وفي عام 1973 كانت أول مشاركة لها بالسينما وظهرت بأحد الأفلام الكوميدية بدور ثانوى.

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة للفنانة أمل إبراهيم في أحدث ظهور لها بعد اعتزالها الفن منذ 15 عاما وظهرت أمل فى الصورة وهى مرتدية الحجاب.



ولمزيد من التفاصيل حول أمل إبراهيم تظهر بعد اعتزالها 15 عاما شاهد الفيديو جراف التالى  ..
 



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بعد اعتزالها منذ 15 عاما.. أحدث ظهور لـ أمل إبراهيم بالحجاب

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