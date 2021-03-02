بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية .. وزيرة الثقافة : إطلاق 108 فعاليات ثقافية وفنية الخميس القادم

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة ، إن بعد إطلاق بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية ، سيتم إطلاق حوالي 108 فاعلية ثقافية وفنية في بورسعيد يوم الخميس القادم ، مشيرة إلى أنها تبدأ بعروض الفنون الشعبية بمشاركة أطفال بورسعيد ، مضيفة أن سيتم افتتاح معرض فن تشكيلي ووثائقي عن تاريخ بورسعيد يوم الخميس أيضاَ
وأضافت " إيناس عبد الدايم " في
مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية "
الحياة " ، أن سيتم تكريم عدد من الرموز العظيمة من أبناء بورسعيد ، وعلى
رأسهم السفيرة فايزة أبو النجا ، والدكتور سمير فرج ، ونجل الفنان الراحل محمود
ياسين ، والمخرج المسرحي الكبير سمير العصفوري ، وغيرهم من النبلاء العُظماء .
وتابعت وزيرة الثقافة ، أن دار الأوبرا ستُقدم
حفلة في بورسعيد هذا اليوم أيضًا ، بحضور الفنان الكبير هاني شاكر ، وعدد من أبناء
دار الأوبرا المصرية العُظماء ، و اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد .
وقدمت " عبد الدايم " ، الشكر
لمحافظ بورسعيد ، بسبب ما يُقدمه من دعم وتحفيز لهم ، في ظل الظروف التي نمر بها
من جائحة كورونا ، مضيفة أن سيتم إعادة افتتاح سينما بورسعيد وتشغيل منفذ هيئة
الكتاب ببورفؤاد ، بمناسبة اختيار المدينة الباسلة عاصمة الثقافة المصرية .
وعقبت : " هذا العام سيكون ثري بكافة
العروض المسرحية والفنية والثقافية " .