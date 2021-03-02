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بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية .. وزيرة الثقافة : إطلاق 108 فعاليات ثقافية وفنية الخميس القادم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:21 م
بورسعيد عاصمة الثقافة
بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية
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ندى رأفت

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة ، إن بعد إطلاق بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية ، سيتم إطلاق حوالي 108 فاعلية ثقافية وفنية في بورسعيد يوم الخميس القادم ، مشيرة إلى أنها تبدأ بعروض الفنون الشعبية بمشاركة أطفال بورسعيد ، مضيفة أن سيتم افتتاح معرض فن تشكيلي ووثائقي عن تاريخ بورسعيد يوم الخميس أيضاَ

 

وأضافت " إيناس عبد الدايم " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن سيتم تكريم عدد من الرموز العظيمة من أبناء بورسعيد ، وعلى رأسهم السفيرة فايزة أبو النجا ، والدكتور سمير فرج ، ونجل الفنان الراحل محمود ياسين ، والمخرج المسرحي الكبير سمير العصفوري ، وغيرهم من النبلاء العُظماء .

وتابعت وزيرة الثقافة ، أن دار الأوبرا ستُقدم حفلة في بورسعيد هذا اليوم أيضًا ، بحضور الفنان الكبير هاني شاكر ، وعدد من أبناء دار الأوبرا المصرية العُظماء ، و اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد .

وقدمت " عبد الدايم " ، الشكر لمحافظ بورسعيد ، بسبب ما يُقدمه من دعم وتحفيز لهم ، في ظل الظروف التي نمر بها من جائحة كورونا ، مضيفة أن سيتم إعادة افتتاح سينما بورسعيد وتشغيل منفذ هيئة الكتاب ببورفؤاد ، بمناسبة اختيار المدينة الباسلة عاصمة الثقافة المصرية .

وعقبت : " هذا العام سيكون ثري بكافة العروض المسرحية والفنية والثقافية " .

 

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