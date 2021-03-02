لماذا يفضل بيل جيتس هواتف أندرويد؟.. وأبرز المشاهير الذين لا يستخدمون آيفون



كثيرا ما يثير رجل الأعمال ومؤسس شركة مايكروسوفت عملاق البرمجيات، بيل جيتس Bill Gates ، الجدل بتصريحاته التى أصبحت كثيرة نوعا ما فى الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بلقاحات فيروس كورونا، ولكن هذه المرة أثار جيتس الجدل بسبب تصريحاته عن هواتف أندرويد .











وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية فإن جيتس صرح لأندرو روس سوركين الشريك المؤسس لتطبيق الدردشة الصوتية كلوب هاوس، أنه يفضل هواتف أندرويد على هواتف آيفون.

















وقال جيتس " أنا في الواقع أستخدم هاتف أندرويد لأنني أرغب في تتبع كل شيء ، وأحيانا أقوم بممارسة الألعاب باستخدام هاتف آيفون، ولكن الهاتف الذي أحمله هو أندرويد ".





وأضاف جيتس أن بعض مصنعى هواتف أندرويد يقومون بتثبيت برامج مايكروسوفت Microsoft مسبقًا بطريقة تجعل الأمر سهلًا بالنسبة له، بحيث تكون أكثر مرونة فيما يتعلق بكيفية اتصال البرنامج بنظام التشغيل.











وحاولت شركة مايكروسوفت أكثر من مرة إطلاق هاتفها الخاص ، المسمى Windows Phone ، لكنها في النهاية أغلقت المشروع بسبب نقص التطبيقات، ودخلت مايكروسوفت منذ ذلك الحين في شراكة مع شركة جوجل لإنشاء هاتف أندرويد قابل للطي يسمى Surface Duo.











وكان مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك،عند سؤاله عن الهاتف الذكى الذى يستخدمه فى مقابلة مع اليوتيوبر Marques Brownlee ، أجاب أنه يستخدم هواتف سامسونج منذ عدة سنوات لأنه معجب بالهواتف التى تقوم الشركة بتصنيعها، ويرى أنها الأفضل .









كما صرحت ميلى بوبى براون هى ممثلة عالمية شهيرة وبطلة مسلسل Stranger Things ، بأنها تستخدم هاتف سامسونج من فئة جالاكسي، كما أنها لا تستخدم هاتف آيفون منذ عدة سنوات.



