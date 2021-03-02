انتصار تاريخي.. بيراميدز يحقق فوزا صعبا على المصري 2 - 1

حقق نادي بيراميدز فوزا هاما على المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر والمؤجلة من بطولة الدوري.
بدأ اللقاء بضغط هجومي واستحواذ على مجريات اللعب من لاعبي بيراميدز، وهددوا مرمى المصري في أكثر من كرة.
وأهدر لاعبو بيراميدز العديد من الفرص التي كادت أن تنهي المباراة مبكرا لكن تمكن لاعبو المصري من التصدي لكافة الهجمات والحفاظ على شباكهم.
وتمكن عمر جابر من إحرز هدف التقدم في الدقيقة " 60"، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
وعاد عمر كمال ليحرز هدف تعادل المصري في الدقيقة" 67 "، من ركلة جزاء .
وتمكن محمود وادي من إحراز هدف التقدم في الدقيقة"83"، من رأسية قوية سكنت شباك المصري ، ليتمكن نادي بيراميدز من تحقيق الفوز الأول في تاريخه على النادي المصري .
وتواجد المصري في المركز الرابع برصيد "22"، نقطة بينما تمكن بيراميدز من التواجد في المركز الخامس برصيد "22"، نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري.
خاض المصري المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمي : أحمد مسعود
الدفاع:- عمر كمال - إسلام صلاح - فريد شوقى - سعيدو
فى الوسط: أحمد شديد - علاء عطا - محمد عنتر - أموتو أوجستين
فى الهجوم: محمد جريندو - عمرو موسى
ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من" أحمد دعدور - أحمد جمعة - حسن على - حجاج عويس - أحمد رفعت - إيزى ايميكا - مصطفى سلطان - كزادى كيسونجو - محمد نعمان صالح
وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد فتحي
خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق
خط الهجوم: دييجو رولان
ويتواجد على مقاعد البدلاء: جون أنطوي - أحمد الشناوي - طارق طه - محمود وادي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمد الجباس - إبراهيم عادل - محمود صابر.