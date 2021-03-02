زوجي لا يصلي ولا أعرف كيف أقنعه.. تعرف على نصيحة الإفتاء.. فيديو

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، فيحاول المسلم أن يصلى دائمًا بعد الآذان بمجرد سماعه، و يبادر إلى الصلاة، لافتًا: « ذلك لأن الإنسان في

وانشغالته يقول في نفسه: "معي وقت طويل"، فيأتي العصر ولميصلى، ويؤذن المغرب ولم يصل، فتتالي الأذآنات عليه، وقد تعود ألا يجعل هذا الأمر مهمًا في حياته، والحقيقة أنه في غاية الأهمية، فهو ركن من أركان الإسلام».

