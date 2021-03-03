برلمانية توضح الهدف من مبادرة الإسعاف الاجتماعي

ثمنت النائبة، غادة الضبع عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، توجيهات القيادة السياسية، بشأن تعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي ودعمها تمويليًا وفنيًا، معقبة:" الرئيس السيسي يعطي اهتماما بالغا بكافة الأسر المصرية، لا سيما الأولى بالرعاية، ودائما ما تكون توجهاته منصبة لصالح المواطن بالمقام الأول .









وتابعت: الرئيس السيسي يضع على أولوياته منذ توليه المسؤلية محور رعاية الفئات الأكثر احتياجًا ، موضحة أنه تم إطلاق العديد من المبادرات ، وأبرزها مبادرة " حياة كريمة" والتي لها خطط استراتيجية ثابتة واضحة أهدافها ، حيث أن توجيهات القيادة السياسية دائمًا ما تأتي تلبية لرغبات المواطن ، والوقوف على حاجته .









وأشارت " الضبع " فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن هناك فوائد عدة لمبادرة الإسعاف الاجتماعي ، أبرزها: تقديم كافة سبل و وسائل الدعم للمواطنين الذين يعانون من مشكلات تهدد حياتهم، لاسيما في الحالات الطارئة ، وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم، والارتقاء بمستواهم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهم ، فضلا عن سهولة تمكينهم من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، بشكل يضمن الحفاظ على الاستقرار المجتمعي.













و وجهت عضو لجنة التضامن الاجتماعي الشكر لوزارة التضامن على ما تبذله من جهود في خدمة هولاء المواطنين ، لاسيما في حالات الطوارئ المفاجئة، مؤكدة أن الدولة المصرية تشهد نهضة حقيقية في ظل هذه الفترة، والدليل على ذلك أن التوجه الحالى للدولة يصب فى مصلحة المواطن.













جاء ذلك بعد أن أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتعزيز أداء آلية الإسعاف الاجتماعي ودعمها تمويليًا وفنيًا، لضمان الوصول إلى حالات المواطنين الملحة التي تستدعي التدخل الفوري، بالإضافة إلى إشراك الطاقات الشبابية في هذا النشاط لاستغلال أفكارهم الإبداعية واستعدادهم العالي للمشاركة في الأعمال التطوعية الخيرية.









وأضافت القباج، أن المبادرة تهدف لتقديم الدعم الطارئ للأسر والمواطنين الذين يعانون من مشكلات تهدد حياتهم وأمنهم والتي تستدعي التدخل الفوري، وضمان توفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لهم، مشيرة إلى أن منطق تطوير آلية « الإسعاف الاجتماعى» يعود لعدم الوصول إلى بعض الحالات المُلحة والتي تستدعي التدخل الفوري، بالإضافة إلى أهمية استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي بشكل عادل وتعزيز فرص استثماره من أجل المصلحة العامة،والحفاظ على الاستقرار والأمن المجتمعي والتعرف على ظواهر اجتماعية متنوعة.







