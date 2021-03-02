ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يخوض تدريبا بـ رادس مساء الخميس استعدادا لمواجهة الترجي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:53 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
Advertisements
منتصر الرفاعي- ملك موسي
اتفق الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة الأول بالنادي، وحمادة الدالي إداري الفريق، الموجودان حاليا في تونس على خوض الزمالك مرانا في الساعة الخامسة بالملعب الفرعي لرادس مساء الخميس المقبل.

و اتفق أسامة والدالي اللذان سبقا بعثة الفريق إلى تونس قبل مواجهة الترجي على خوض مران الفريق يوم الجمعة المقبل على الملعب الرئيسي باستاد رادس المستضيف للمباراة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك إلى تونس مساء غدٍ الأربعاء.
ويواجه الزمالك فريق الترجي التونسي مساء السبت المقبل على استاد رادس بتونس في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الجهاز الطبي للزمالك يسبق بعثة الفريق إلى تونس استعدادًا لمباراة الترجي

تعرف على موعد مغادرة بعثة الزمالك إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي

طبيب الزمالك يصل تونس استعدادا لاستقبال البعثة قبل مواجهة الترجي

ترشيحاتنا

تصرف فردي خاطئ.. تفاصيل مكالمة وزير التعليم العالي مع أشرف بن شرقي

وزير التعليم: سنعلن نتيجة طلاب صفوف النقل والإعدادية بالدرجات وليس بالتقديرات

بعد وصولها مصر .. أسعار فئات هيونداي توسان الشكل الجديد والجيل السابق موديلات 2021

تصرف غير مقبول .. رئيس جامعة سوهاج: لم نعلم بوجود سؤال «وفاة أشرف بن شرقي» في الامتحان

رئيس الوزراء يستكمل مناقشات الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية

وزير التعليم: التشعيب في الثانوية العامة العام القادم لعلمي و أدبي فقط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تكشف رسميًا عن أحدث إصداراتها "بايون" 2022| صور

بسبب مزاد خيري .. عرض نسخة فنية من بورشه تايكان للبيع

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري| صور