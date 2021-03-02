تعليق مهم من الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بشأن سد النهضة

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه يجد صعوبة فى الحديث عن أزمة سد النهضة، موضحًا أنه دبلوماسي مصري ويريد أن يتحدث بهذا الصفة، وفى نفس السياق عمله بالجامعة العربية يفرض عليه شكل معين لـ احترام إرادات الجميع حتى لا يكون هناك أشياء خارجة.





وأضاف السفير حسام زكي خلال حواره ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن هذا الموضوع فى غاية الأهمية، ومصر و السودان لهم حقوق على الجامعة العربية، مثل باقى الدول، ومشكلة الأمن المائى من المشكلات الصعبة.





ولفت إلى أن العراق و سوريا يعانون من مشكلة الأمن المائى ودول أخري تعانى من مشكلة أمن مائى بسبب الطبيعة.





وأشار إلى أن مصر طلبت بـ بند بعنوان " تعزيز الأمن المائى العربي" ولكن لم يتقدم به وزير الخارجية سامح شكري، ولكن من الممكن أن يتم طرحه غدًا.





وكشف أن العرب سيقومون بتأييد مصر و السودان فى حقوقهم بخصوص سد النهضة، ولكن هل ذلك سيكون التأييد المطلوب لمواجهة الأمر الأثيوبي.





وأوضح أن أسلوب إثيوبيا متعنت وواضح للجميع.



