بعد سؤال وفاة أشرف بن شرقي .. رئيس جامعة سوهاج يكشف تفاصيل جديدة





وأضاف عزيز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سير أن رد الاستاذ الجامعي على واقعة وفاة أشرف بن شرقي بكورونا ليس مبررا.





وتابع رئيس جامعة سوهاج أنه خاطب رئيس جامعة أسيوط لإحالة الأستاذ المسئول عن الواقعة إلى التحقيق، لافتا إلى أن الأستاذ الجامعي قدم اعتذارا أكد خلاله أن الخطأ غير مقصود.





وأشار عزيز إلى أن الاستاذ الجامعي صاحب واقعة سؤال وفاة أشرف بن شرقي بفيروس كورونا قد أكد أن التطبيقات العلمية هي خير وسيلة لفهم الطلاب .





وقال رئيس جامعة سوهاج إن الأستاذ الجامعي صاحب واقعة وفاة أشرف بن شرقي بكورونا هو زملكاوي.

قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج إن الجامعة لم تكن تعرف أن الامتحان به شيء عن أن هناك كلمة بها وفاة لاعب بالزمالك وهو أشرف بن شرقي مؤكدا أنه تم إلغاء انتداب المدرس على الفور، وتمت مراسلة جامعة أسيوط ليتم التحقيق العاجل معه».