ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد سؤال وفاة أشرف بن شرقي .. رئيس جامعة سوهاج يكشف تفاصيل جديدة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:39 ص
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
Advertisements
محمود محسن
قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج إن الجامعة لم تكن تعرف أن الامتحان  به شيء عن أن هناك كلمة بها وفاة لاعب بالزمالك وهو أشرف بن شرقي مؤكدا أنه تم إلغاء انتداب المدرس على الفور، وتمت مراسلة جامعة أسيوط ليتم التحقيق العاجل معه».

وأضاف عزيز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سير أن رد الاستاذ الجامعي على واقعة وفاة أشرف بن شرقي بكورونا ليس مبررا.

وتابع  رئيس جامعة سوهاج  أنه خاطب رئيس جامعة أسيوط لإحالة الأستاذ المسئول عن الواقعة إلى التحقيق، لافتا إلى أن الأستاذ الجامعي قدم اعتذارا أكد خلاله أن الخطأ غير مقصود.

وأشار عزيز إلى أن الاستاذ الجامعي صاحب واقعة سؤال وفاة أشرف بن شرقي بفيروس كورونا قد أكد أن التطبيقات العلمية هي خير وسيلة لفهم الطلاب .

وقال رئيس جامعة سوهاج إن الأستاذ الجامعي صاحب واقعة وفاة أشرف بن شرقي بكورونا هو زملكاوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غضب بين جماهير الزمالك.. إحالة أستاذ سؤال وفاة أشرف بن شرقي للتحقيق

بعد سؤال وفاة أشرف بن شرقي.. إيقاف وإحالة عضو هيئة التدريس جامعة سوهاج للتحقيق

جامعة أسيوط تتدخل .. تفاصيل جديدة في واقعة سؤال عن وفاة أشرف بن شرقي في حقوق سوهاج

جامعة سوهاج: منع صاحب سؤال وفاة أشرف بن شرقي بـ كورونا من التدريس ..فيديو

أحمد موسى يستنكر الإساءة لـ أشرف بن شرقي.. وجامعة سوهاج تعتذر

أحمد موسى يتضامن مع لاعب الزمالك بعد الإساءة له في امتحان .. تصرف فردي

ترشيحاتنا

صادم.. شاهد ما حدث لامرأة بعد 9 سنوات من تناول المشروبات الغازية بشكل يومي .. صور

بسبب الزمالك .. مدحت شلبي يوجه رسالة لـ مصطفى محمد

عن عقوبة إخفاء الزواج الثاني .. نقيب المأذونين : ليه الراجل يتحبس ويدفع غرامة

أخبار الزمالك| غرامة مليون دولار لصالح أشيمبونج.. ورسالة غامضة من عبد الله جمعة

من داخل السيارة .. ياسمين صبري بإطلالة تخطف القلوب .. صور

أخبار توك شو .. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب ضرب مراسل .. وأغلى علاج في العالم يجدد الأمل في حالة مؤمن زكريا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنرال موتورز تستدعي تاهو ويوكون لاستبدال خزانات الوقود

فاكرينه بقرة.. حصان يتعرض لمعاملات قاسية بسبب مرض نادر .. صور

بعد دخول زوج الملكة في حالة صحية خطيرة.. هاري وميجان في مأزق .. فيديو