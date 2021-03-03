21 مارس.. تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول تأهيل الشباب للريادة والابتكار









ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر مارس 2021، حيث يهدف الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.









وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين للوقاية من فيروس كورونا .









ومن هذه الدورات التدريبية دورة حول تأهيل الشباب للريادة والإبتكار وذلك يومي الأحد والاثنين 21-22 مارس فى تمام الساعة التاسعة صباحّا





وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.











