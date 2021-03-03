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تعليم

21 مارس.. تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول تأهيل الشباب للريادة والابتكار

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر


ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر مارس 2021، حيث يهدف الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين للوقاية من فيروس كورونا .  


ومن هذه الدورات التدريبية دورة حول تأهيل الشباب للريادة والإبتكار وذلك يومي الأحد والاثنين 21-22 مارس فى تمام الساعة التاسعة صباحّا

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.



وتقام البرامج تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
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