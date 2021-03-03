صادم.. شاهد ما حدث لامرأة بعد 9 سنوات من تناول المشروبات الغازية بشكل يومي .. صور

أصدرت امرأة أمريكية، تحذيرًا صارخًا ، بشأن صحة الأسنان ، وضرورة الاعتناء بها ، بعد ما فقدت كل أسنانها العلوية؛ إثر سنوات من التدخين وشرب المشروبات الغازية كل يوم.





شاركت المرأة، التي تدعى فيكتوريا، مقطعًا صادمًا عبر TikTok يوضح ما يمكن أن يحدث إذا لم تعتنِ بأسنانك بشكل مناسب.





ونشرت فيكتوريا صورة لنفسها وهي تبتسم في عام 2012، قائلة "أسناني كانت بخير وصحي" في تلك المرحلة، ثم تخطت الصور لما بعد 5 سنوات من الصورة السابقة، تظهر أسنانها متعفنة، وكلها إما مكسورة أو كان لابد من إزالتها.





ووثقت رحلتها قائلة: "كان هذا في عام 2017 عندما بدأوا في التدهور لأول مرة وعندما قيل لي لأول مرة أنني بحاجة إلى إزالتها جميعًا من الأعلى ووضع طقم أسنان".





وتشير فيكتوريا إلى أجزاء من أسنانها تظهر عليها أولى علامات التسوس، وكيف بدأت في التدهور، وتابعت بصور في عام 2020: "وهذا ما تحولوا إليه بعد 3 سنوات".





وشرحت فيكتوريا كيف ساءت أسنانها تمامًا، ملقية باللوم على مجموعة من العوامل، بما في ذلك شرب المشروبات الغازية كل يوم، وسوء نظافة الأسنان والتدخين.





وقالت فيكتوريا: "كنت أتناول المشروبات الغازية والصودا السوداء يوميًا وطوال الـ24 ساعة، على مدى السنوات العشر الماضية، وهو ما دمر أسناني".