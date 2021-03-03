شروط الحصول على سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من الجمارك.. تفاصيل

تهتم الدوله بذوي الاحتياجات الخاصة و تسعي جاهده لتوفير سبل الراحة لينعموا بحياة كريمة و بوسائل نقل تليق بهم و تدعم ظروفهم و تهدف أيضا لحصول ذوى الاحتياجات الخاصة على جميع حقوقهم ومكاسبهم المنصوص عليها في الدستور.









سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة





يعفى ذوى الاحتياجات الخاصة من جميع الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبى الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، وتقوم وزارة الصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي لإجراء الكشف والفحوصات الطبية على ذوي الاحتياجات الخاصة.





شروط القومسيون الطبي لسيارات المعاقين





يجب علي الشخص ذوى الاحتياجات الخاصة ألا تكون إعاقتة يصعب التجهيز لها مثل ذوي إعاقة الإبصار و ينبغي أن تتوافر له شروط القيادة بأمان سواء لنفسه أو لأي فرد غيره و ينصح بأن يكون لائقًا طبيًا والذي يختص بتحديد ذلك هو القومسيون الطبي وهو المنوط بتحديد قدرات المتقدم بالطلب لإثبات إن كان قادرًا على قيادة السيارة أم لا، فضلًا عن اختيار التصميم الفني للسيارة بما يناسب حالة المرخص له.





نوع الإعاقة للحصول على سيارة للمعاقين





ينبغي على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذسن يريدون الاستفادة من دعم الدوله ألا تكون الإعاقة قوية بما يمنع صاحبها من تولي قيادة أي نوع من أنواع السيارات وأن لا تكون الإعاقة طفيفة بحيث لا تتطلب استعمال سيارة مجهزة بل يمكن للفرد أن يستعمل السيارات العادية.





القانون الجديد لفك حظر سيارات المعاقين





كان قانون استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة يلزم ان يقودها مالكها فقط و اصبح الان من الممكن استيراد سيارة يقودها لهم الغير، وفقًا لما تقره الجهات الطبية المعنية بالأمر وفقًا لأحكام الملحق رقم 3 بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن ويثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يجاوز 3 أشهر.





شروط سيارات المعاقين





1-أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية





2-أن يكون الشخص المتقدم حاملًا للجنسية المصرية





3-وجوب الحصول على بطاقة خدمات متكاملة





4-تقارير طبية بنوع وشدة الإعاقة، بتاريخ حديث لا يتعدى الـ 3 شهور





5-المستندات المطلوبة للتقديم





6-أصل بطاقة الرقم القومى، وصور منها





7-أصل بطاقة الخدمات المتكاملة، وصور منها





8-تقديم جميع الأوراق الطبية التي تؤكد وجود إعاقة أو مرض





9-دفع مبلغ 635 جنيها إذا كان الدفع سيتم إلكترونيًا





أسعار سيارات المعاقين





تختلف أسعار سيارات المعاقين في مصر من مستورد الي اخر حسب الحالة والموديل و سعة المحرك و لكن يوجد متوسط سعري في أسعار سيارات المعاقين في جمارك الاسكندرية او جمارك بورسعيد .





متوسط سعر سكودا اوكتافيا skoda octavia a5 من 120.000 حتى 150.000 جنيه.





متوسط سعر سكودا اوكتافيا skoda octavia a4 من 100.000 حتى 115.000 جنيه.





متوسط سعر سكودا فابيا skoda fabia من 75.000 حتى 100.000 جنيه.





متوسط سعر هيونداى ماتريكس hyundai matrix من 60.000 حتى 70.000 جنيها.





متوسط سعر لافيتا ماتريكس lavita matrix من 57.000 حتى 68.000 جنيه.





متوسط سعر هيونداي افانتي النترا hyundai elantra avante الشكل القديم من 55.000 حتى 62.000 جنيه





استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة (الشروط المطلوبه)





1-السماح للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، باستيراد سيارات ذوي الإعاقة 2021 ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا .





2-وضع التعديل الجديد الذي ينص على استبدال الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، شرطًا بالنسبة لسيارات المعاقين المعفاة من الجمارك، بأن تكون مستوفاة شرط العمر.





3- إثبات تملُك السيارة يكون عن طريق تقديم رخصة تسيير باسم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادرة من إدارة المرور بالدولة التي كان يعمل بها.





4-استثناء سيارات الركوب الواردة باسم المعاقين أو المرضى من المستوفين لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل.