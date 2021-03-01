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توك شو

تنمر عليها في البداية.. محمد ونهى قصة حب تتحدى الإعاقة وانتهت بالزواج| تفاصيل

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:43 م
محمد ونهى
محمد ونهى
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هاني حسين
روى محمد ونهى، قصة الحب التي جمعتهما وتتويجها بالإقدام على الزواج على الرغم من كون "نهى"، من ذوي القدرات الخاصة.

وقالت "نهى"، في حوارها مع الإعلامية ريهام سعيد ببرنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"، "تعرفت على محمد في إحدى جروبات الفيس بوك عام 2010، وكنت مازلت في الجامعة"، مضيفة "وبدأنا التحدث على فيسبوك قبل مقابلته بشكل شخصي، وبدأ الإعجاب بيننا".

واستطردت "نهى"، "في البداية محمد كان بيرد عليا بطريقة مستفزة على فيسبوك، وكان بيغلس عليا، وكان بيقولي كلمات لا أحبها، وكان يقول لي يا فلاحة"، ليرد محمد قائلا "انا كنت بقولها يا فلاحة والكلمة دي ضايقتها وانا فلاح برضه ومكنش قصدي أضايقها".

وتابعت نهى "محمد مكنش عارف شكلي والظرف الصحي الذي أمر به، وعندما قرر التقدم للزواج مني شرحت له ظروفي الخاصة وأنني من ذوي القدرات الخاصة"، ورد قائلا "الإعاقة ليست مشكلة".

ومن جانبه، قال محمد "حسيت بجمال روحاني حتى من قبل لما اشوفها، والإعاقة ليست مشكلة تمنعنا من الزواج".

وأكملت نهى "أعاني من ضعف في عضلات الجسد مما أثر في نمو الجسم بشكل طبيعي، والإعاقة لم تمنعني من الحياة بشكل طبيعي".

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