محافظ شمال سيناء: مشروع تطوير العريش سيخدم المدينة لنصف قرن

تواصل مختلف أجهزة الدولة عمليات تطوير وتنمية مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في بيان، الأربعاء، إن مشروع تطوير مدينة العريش يتضمن 3 محاور رئيسية، والذي يخدم مدينة العريش لنحو 50 عاما قادمة "نصف قرن" .

وذكر أن المحور الأول يشمل شارع الفاتح من بوابة مدينة العريش جهة الغرب ، وحتى حي الريسة، من جهة الشرق، والذي يضم 4 حارات في كل اتجاه لتستوعب التوسعات القادمة للمدينة، مشيرًا إلى عقد لقاء مع مجموعة من أهل مدينة العريش وسيتم تعويض المضارين قبل تنفيذ عمليات التطوير .



وأضاف شوشة، أنه سيتم الاستدلال بتجربة القاهرة وأن السكرتير العام للمحافظة يجري عددا من اللقاءات بالقاهرة، للتعرف على طريقة التعويضات الخاصة بتطوير المحاور، وهناك ٣٥ مكتب استشارات عقارية معتمدة من البنك المركزي سيتم الاستعانة بها لتقدير تعويضات المباني التي سيتم إزالتها بسبب تطوير المحاور.



وأشار إلى محور الجيش وأسيوط المساعيد سيصبح 3 حارات في كل اتجاه، ومحور الدائري القديم سيتم تطويره ليصبح ٤ حارات في كل اتجاه مع وجود جزيرة بالمنتصف تستغل للتوسعات المستقبلية، وذلك لخدمة ميناء العريش البحري، ولا توجد مشاكل في هذا المحور.



وأوضح محافظ شمال سيناء أن تم رصد نحو نصف مليار جنيه ، لتطوير المحاور بمدينة العريش، وتم توقيع بروتوكول مع الهيئة الهندسية لهذا الغرض، مؤكدًا أنه لا صحة لإزالة الشاليهات على البحر والمناطق التى ستزال لتطوير المحاور تشمل مبان حكومية وأسوار وعدد محدود من المنازل، وسيتم تعويض أصحابها قبل تنفيذ عمليات التطوير.



وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الأولى من تطوير وتجميل مدينة العريش شملت رفع كفاءة وتطوير 5 ميادين وتم افتتاحها أكتوبر الماضي، وهى السادات "ميدان الرفاعي بوسط مدينة العريش" والنصر والشهداء "الساعة سابقًا" وبنك القاهرة والكتيبة 103 "الميناء سابقًا" ،بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.

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