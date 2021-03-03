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محافظات

مؤشرات مرتفعة لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في سيناء

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:37 ص
صدى البلد
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احمد صالح

حققت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة شمال سيناء، تحت شعار: "معًا للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال"، مؤشرات مرتفعة في ثالث أيامها، وذلك بوصول الفرق الطبية الي المناطق النائية والبعيدة عن الكتل السكنية في الشيخ زويد ووسط سيناء وبالوظه.


وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن الحملة تستهدف 54 ألفًا و899 طفلًا وطفلة بشمال سيناء فى المرحلة العمرية من سن يوم وحتى ٥ سنوات .


وأضاف المحافظ، أن التطعيم متوفر فى جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، إلى جانب الفرق الثابتة والمتحركة المنتشرة بالتجمعات والمناطق والأحياء.


وقال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، الدكتور طارق محمد كامل، إنه تم تطعيم 42 ألفًا و500 طفلًا وطفلة في اليومين الأول والثاني بالحملة القومية ضد مرض شلل بنسبة77 % تقريبا  من إجمالي المستهدف.


وأضاف الدكتور طارق ، أن الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال تستهدف  المرحلة العمرية من سن يوم وحتى 5 سنوات.وأكد أن التطعيم متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، إلى جانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء، لافتًا إلى أن التطعيم مجاني وليست له آثار جانبية.

وأكد الدكتور حسام حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي أنه يتم تنفيذ  خطة إعلامية لتحريك المجتمع للمشاركة ايجابيا في إنجاح الحملة، وحث الأسر على تطعيم أطفالهم..كما  تم عمل  لقاءات مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ الحملة ،وتجهيز وإعداد الطواقم الطبية والمستلزمات الطبية للتطعيمات، حيث يتم تنفيذ الحملة خلال الفترة من 28 فبراير حتى 3 مارس الجاري، في جميع المستشفيات بمشاركة جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية، إلى جانب الفرق الطبية التابعة للحملة، وذلك بهدف تطعيم الأطفال المستهدفين من عمر يوم حتى 5 سنوات من أجل الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال .


من جانبه، أشار مراقب عام الأوبئة ومسئول التطعيمات بمديرية الصحة محمد حمزة إلى أن التطعيم متوافر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، إلى جانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء.وأكد أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين في الفم، منوها بضرورة إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم.

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