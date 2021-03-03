ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

باكستان تسجل 1388 إصابة جديدة و75 وفاة بفيروس كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:06 ص
باكستان تسجل 1388
باكستان تسجل 1388 إصابة جديدة و75 وفاة بفيروس كورونا
Advertisements
أ ش أ
سجلت باكستان 1388 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 583 ألفا و916 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية -حسبما ذكرت صحيفة "اكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الأربعاء- بأن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 75 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و13 حالة وفاة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 554 ألفا و255 شخصا، بعدما تماثل للشفاء خلال الساعات الأخيرة 6 آلاف و549 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 16 ألفا و648 حالة.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

أجواء رومانسية.. سهير رمزي تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها

محمد إبراهيم يكشف موقفه من العودة إلى الزمالك .. فيديو

بمسافة 1.8 مليون ميل .. كويكب يمر قرب الأرض .. شاهد

دعاء الاستخارة للزواج وشروط الاستجابة .. تعرف عليه

الكويت تعلن استثناء 5 فئات من الحجر الفندقي

عميد حقوق سوهاج يكشف الخطأ في سؤال «وفاة بن شرقي»

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد استقرارها في الأسواق.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2021

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

ماركات عالمية ومتنوعة.. شاهد أجمل إطلالات شذى حسون في عيد ميلادها