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أخبار البلد

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:45 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري و على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد والرياح على معظم الأنحاء من معتدلة إلى نشطة. 

بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على جنوب سيناء.

وتكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من ( السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش) على فترات متقطعة ( 70 % تقريبا)، و أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - الغربية - المنوفية) على فترات متقطعة ( 60 %تقريبا)، و أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبري على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا).

وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من 2.75 متر إلى 3.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. 

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر 

العظمى الصغرى
القاهرة 18 10
الإسكندرية 17 12
وادي النطرون 18 11
طنطا 18 11
شبين الكوم 18 12
دمنهور 17 11
بلطيم 17 13
مطروح 16 12
السلوم 17 10
سيوة 19 07
بورسعيد 18 12
دمياط 17 12
الزقازيق 18 10
المنصورة 17 11
الإسماعيلية 18 10
السويس 19 13
العريش 19 10
رفح 18 09
رأس سدر 21 11
نخل 18 07
نويبع 23 14
طابا 20 11
كاترين 16 02
الطور 21 12
شرم الشيخ 23 14
الغردقة 24 14
مرسى علم 25 15
الفيوم 19 10
بنى سويف 19 09
المنيا 20 08
أسيوط 20 09
سوهاج 21 10
قنا 23 10
الأقصر 25 10
أسوان 26 11
إدفو 26 11
أبوسمبل 24 12
الوادى الجديد 24 09
شلاتين 27 15
أبو رماد 27 15
حلايب 24 16
رأس حدربة 24 17
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