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الأرصاد تكشف عن سقوط الأمطار في هذه المناطق .. تفاصيل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:53 ص
سقوط الأمطار خلال
سقوط الأمطار خلال الفترة الساعات القادمة
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ندى رأفت

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، إن هناك انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة اليوم مقارنة بالأيام الماضية، بحوالي درجتين أو 3 درجات، مضيفًا أن هذا حدث بالفعل رغم سطوع أشعة الشمس إلا ان الكتلة الهوائية بها نسمات من البرودة .

وأضاف " محمود شاهين " خلال لقائه مع كاميرا فضائية " إكسترا نيوز"، أن الطقس اليوم مائل للبرودة خلال فترة النهار ، متوقعًا أن العُظمى على القاهرة والسواحل الشمالية ، تتراوح بين 18 و 19 درجة مئوية ، وأن الطقس شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل.


وتابع مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد ، أن فرص سقوط أمطار  متوسطة الشدة على جميع السواحل الشمالية ، بداية من السلوم ومطروح غربًا، مرورًا بالأسكندرية ورشيد وبلطيم ، وبورسعيد ، ورفح ، والعريش ، وكفر الشيخ والبحيرة.


وأكد "شاهين"، أنه بالفعل سقطت الأمطار على العديد من المحافظات خلال الساعات الماضية، متوقعًا سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة أيضًا، مشيرًا إلى أن تقدمت الأمطار إلى محافظات من الوجه البحري والتي ستكون أمطار خفيفة ومتوسطة الشدة.


وأشار ، إلى أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة، ستكون خفيفة وعلى مناطق متفرقة، وعلى فترات متقطعة من اليوم بداية من الساعات القادمة حتى نهاية اليوم وبداية الساعات الأولى من يوم الخميس، مضيفًا أن الشبورة المائية هي الظاهرة الوحيدة التي ستؤثر على العديد من المحافظات خلال الفترة القادمة اعتبارًا من فجر يوم الجمعة .

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