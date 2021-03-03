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أخبار العالم

بعد تفجيرها قبالة سواحل عمان.. السفينة الإسرائيلية تبحر مجددًا في مياه الخليج

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:57 ص
السفينة الإسرائيلية
السفينة الإسرائيلية تبحر مجددًا في مياه الخليج
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سمر صالح
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الأربعاء أن السفينة الإسرائيلية التي تعرضت لتفجير بالأسبوع الماضي، عادت للإبحار مجددا في مياه الخليج بعد أن رست قبالة السواحل الإماراتية، بهدف إصلاحها والتحقيق في ملابسات التفجير الذي تعرضت له قبالة سواحل عمان.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن السفينة "ام في هيليوس راي" المملوكة لشركة إسرائيلية، غادرت ميناء دبي وعادت إلى الخليج العربي.

وأظهرت بيانات تتبع القمر الصناعي، أن السفينة أبحرت في مضيق هرمز، علما أن السفينة رست في الأيام الأخيرة في الإمارات لإجراء تصليحات عقب تعرضها لتفجير.

يأتي ذلك، فيما حمل سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إيران مسؤولية الهجوم على سفينة إسرائيلية في خليج عُمان، وذلك في رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي.

ويملك السفينة رجل الأعمال الإسرائيلي، رامي أونجر، المقرب من رئيس الموساد، يوسي كوهين.

وأكد مالك السفينة أن الانفجار أحدث "فجوتين بقطر نحو متر ونصف المتر"، وهو قال إنه "لم يتضح بعد" ما إذا "نجم الانفجار عن صاروخ أو ألغام ألصقت بالسفينة".
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