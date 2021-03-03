تنفيذ 622 حكما قضائيا وضبط 574 مخالفة مرورية بأسوان

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم الأربعاء حملة مكبرة أسفرت عن ضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن.





ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط 4 متهمين وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر تزن (1.5) كيلو جرام و (100) جرام من مخدر الحشيش ، وألعاب نارية.





وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 622 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (125) حكم حبس جزئي، و( 29 ) حكم حبس مستأنف، و( 307 ) أحكام غرامات، و( 160 ) أحكام المخالفات.





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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 24 قضية تموينية شملت ضبط ( 7 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 8 قضية لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط قضيتين لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، وضبط 4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي ، علاوة على ضبط ( 3 ) قضايا مخالفات المخابز البلدية.





وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 574 مخالفة مرورية شملت ضبط 4 مركبة توك توك وتروسيكل ودراجة نارية بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 87 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 94 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 125 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 120 مخالفة متنوعة.





وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان وهو ما أسفر الفحص عن ضبط ( 2 ) حالة إيجابية لتعاطي "حشيش و بانجو و اقراص مخدرة " .





وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.





يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.



