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تعليم

رئيس جامعة أسوان وأطباء المستشفى الجامعي يتلقون لقاح فيروس كورونا.. شاهد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:58 م
صدى البلد
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شاذلي عبد الفتاح
تلقي اليوم الثلاثاء الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان أولى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية داخل مستشفى أسوان الجامعي والتي بدأت أعمال التطعيم لرئيس الجامعه والاطقم الطبيه حسب أولويه التسجيل .

كما تلقي اللقاح أيضًا الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ، والدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بأسوان والدكتور عصام أبو المجد المدير العام للمستشفي الجامعي ، وبحضور الدكتور محمد مصطفي مسؤل اللقاح .

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وأكد الدكتور أحمد غلاب أن حماية الأطقم الطبية من أولويات الدولة المصرية التي تحرص علي تقديم الرعاية الكاملة للجيش الأبيض .

وذكر أحمد غلاب أنه تم تسجيل لقاح سينوفارم الصيني في مصر من قبل هيئة الدواء المصرية، وأن لقاح سينوفارم الصيني أثبت فاعلية في التجارب الأكلينيكية تصل إلى نسبة 89% وفي إنتاج أجسام مضادة و 99% حماية من الإصابة و 100% حماية من ظهور الأعراض العنيفة والحرجة .
 
وأضاف غلاب أن المستشفي الجامعي تخدم أبناء ومرضي أهالي أسوان ومرضي المحافظات المجاوره بجنوب الصعيد وفي هذا الإطار ندعو كل فئات المجتمع التكاتف والمشاركة من أجل صحة مرضانا في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

فيما أشار الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بأسوان أنه تم التعاون اليوم مع بنك فيصل الإسلامي فرع أسوان بحضور أشرف محمد حسين مدير البنك في إمكانية تقديم أجهزة طيبة حديثة بالمستشفي الجامعي والعمل علي تقديم مساعدات طيبة وذلك من خلال المساهمة في اجراء أشعة وتحاليل وعلاج للغير القادرين من المرضي وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بالتنسيق مع ادارة المستشفي الجامعي .

وأوضح أشرف حسين مدير فرع بنك فيصل بأسوان أن إدارة البنك تعمل علي تعزيز دورها المجتمعي في تقديم الدعم المادي لهذه الحالات الغير قادرة وتقديم المطهرات ووسائل التعقيم والرش في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.
رئيس جامعة أسوان وأطباء المستشفى الجامعي يتلقون لقاح فيروس كورونا.. شاهد
رئيس جامعة أسوان وأطباء المستشفى الجامعي يتلقون لقاح فيروس كورونا.. شاهد
رئيس جامعة أسوان وأطباء المستشفى الجامعي يتلقون لقاح فيروس كورونا.. شاهد
رئيس جامعة أسوان وأطباء المستشفى الجامعي يتلقون لقاح فيروس كورونا.. شاهد
رئيس جامعة أسوان وأطباء المستشفى الجامعي يتلقون لقاح فيروس كورونا.. شاهد
رئيس جامعة أسوان وأطباء المستشفى الجامعي يتلقون لقاح فيروس كورونا.. شاهد
رئيس جامعة أسوان وأطباء المستشفى الجامعي يتلقون لقاح فيروس كورونا.. شاهد
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