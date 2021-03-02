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محافظات

اعتماد "باثولوجى أورام أسوان" أول معمل ببرنامج صحة المرأة بجنوب الصعيد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:54 م
مركز أورام أسوان
مركز أورام أسوان
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شاذلي عبد الفتاح
وافقت وزارة الصحة والسكان على إعتماد معمل الباثولوجي بمركز أورام أسوان كأول معمل معتمد بجنوب الصعيد بالبرنامج الرئاسي لصحة المرأة.

وأكد بيان مركز أورام أسوان أنه تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة تم اعتماد معمل الباثولوجي بمركز أورام أسوان كأول معمل معتمد بجنوب الصعيد  بالبرنامج الرئاسي لصحة المرأة،ويأتي ذلك لجاهزية المعمل من كوادر فنية وادارية مدربة  بكفائة عالية كان لها مردود ممتاز للحصول على موافقة جهة الاعتماد.

وتتوجه إدارة المركز بخالص التقدير والاحترام لمسئولي المبادرة الرئاسية لصحة المرأة الدكتور أحمد مرسى والدكتور أحمد عبد العزيز مسئولي المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، وتتوجه إدارة المركز بالتهنئة لجميع العاملين بالمركز وطاقم العمل بقسم الباثولوجي بهذا النجاح والتقدم.

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هذا وكانت قد قالت الدكتورة مرفت السمان منسق الشبكة الإعلامية لمدن الإبداع بأسوان بأن المحافظة تلقت دعوة من المدينة الصينية برغبتهم فى المشاركة بمسابقة إختيار أفضل مدن التطور الحضارى على مستوى العالم التى تقدم لها نحو 273 مدينة يمثلون 60 دولة على مستوى العالم، وذلك خلال شهر أبريل من العام الماضى 2020، وامتد فتح باب المشاركة حتى ديسمبر 2020، ثم تأخر إعلان النتائج بسبب جائحة كورونا "كوفيد 19".

وأشارت مرفت السمان في تصريحات خاصة بأن قوانغتشو هى مدينة صينية تنظم جائزة دولية تحت مظلة الأمم المتحدة، لاختيار أفضل مدن التطور الحضارى على مستوى العالم ، وفى هذا الإطار تم عقد اجتماع برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لطرح كيفية المشاركة فى المسابقة، ووقع الاختيار على المشاركة فى المسابقة من خلال عدة مشروعات تنموية تساهم فى خدمة التطوير الحضرى وفى نفس الوقت لا تؤثر على التراث الحضارى والبيئة بالمحافظة .

ومن هذه المشروعات هو مشروع الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان، والذى يعد من أفضل مشروعات الطاقة النظيفة فى الشرق الأوسط لمساهمته وربطه بالتعلم والتعليم، كما يهدف إلى الاستدامة ولا يؤثر على البيئة ولكنه يحافظ عليها.

هذا وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن فوز مدينة أسوان بجائزة قوانغتشو الدولية للإبتكار الحضري ضمن أفضل ٣٠ مدينه على مستوى العالم وسيتم النشر والتكريم في المنتدى السياسي رفيع المستوى  بالأمم المتحدة بنيويورك .
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