بعد فوزها بجائزة الابتكار الحضرى الدولية.. ماذا قالت غرفة شركات السياحة عن أسوان؟

أكد خيرى محمد رئيس غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر بأسوان، أن محافظة أسوان تستحق بأن تكون دائمًا من أفضل مدن العالم ، وهو ما تجسد واقعيًا بفوزها بجائزة قوانغتشو الدولية للإبتكار الحضري من بين 273 مدينة على مستوى العالم.
وأشار خيرى محمد في تصريحاته، إلى أن فوز أسوان بهذه الجائزة يؤكد على مكانتها السياحية والحضارية ، وهو ما عبرعنه ووصفه مشاهير العالم خلال زيارتهم لها.
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من بين 273 مدينة على مستوى العالم.. أسوان تفوز بجائزة قوانغتشو الدولية للابتكار الحضري
وقال رئيس غرفة شركات السياحة ، إن أسوان تمتلك العديد من المقومات السياحية والمناطق والمعالم الأثرية ، لتكون بحق قبلة عالمية ومقصدًا دوليًا لإستقبال جميع الشعوب من دول العالم المختلفة ، هذا بجانب ما تشهده عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية بقارتنا السمراء حاليًا من نهضة تنموية غير مسبوقة في التطوير والتجميل والبنية التحتية لتستعيد بحق مكانتها التي تستحقها على خريطة السياحة الدولية .
وأعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن فوز مدينة أسوان بجائزة قوانغتشو الدولية للإبتكار الحضري ضمن أفضل ٣٠ مدينه على مستوى العالم وسيتم النشر والتكريم في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة بنيويورك .
وأوضح المحافظ، أن مدينة أسوان تقدمت للمسابقة من بين ٢٧٣ مدينة تنتمى لـ ٦٠ دولة منهم ١٧٥ مدينة جاء ترشيحها من جهات محلية حكومية ليتم بعد ذلك أختيار أفضل ٣٠ مبادرة تعزز الأبتكار الحضري .
يذكر أن جائزة قوانغتشو أنطلقت منذ عام 2015 وترتكز على الأساليب المبتكرة التي أتخذتها الحكومات المحلية والإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، بجانب تعزيز الأزدهار وجودة حياة مواطنيها بما في ذلك البنية التحتية والخدمات العامة ، والتخطيط التشاركي والشراكات والتكنولوجيا والمرونة والإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين .
وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على عقد وتنظيم النسخة الثانية من منتدى "أسوان 2" للسلام والتنمية المستدامين والذى سيعقد جلساته إفتراضيًا بسبب تداعيات جائحة كورونا عبر منصة إلكترونية في الفترة من 1 إلى 5 مارس الجارى بعنوان "صياغة واقع إفريقى جديد .. نحو تعافى أقوى وإعادة البناء بشكل أفضل".
وأشاد المحافظ ، بالإرادة الصلبة للقيادة المصرية وإصرارها على إستمرار تنظيم هذا المنتدى القارى والذي يساهم بشكل مباشر في رفع أسم أسوان عاليًا كعاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.
وأشار خيرى محمد في تصريحاته، إلى أن فوز أسوان بهذه الجائزة يؤكد على مكانتها السياحية والحضارية ، وهو ما عبرعنه ووصفه مشاهير العالم خلال زيارتهم لها.
وأقرأ أيضًا :
من بين 273 مدينة على مستوى العالم.. أسوان تفوز بجائزة قوانغتشو الدولية للابتكار الحضري
وقال رئيس غرفة شركات السياحة ، إن أسوان تمتلك العديد من المقومات السياحية والمناطق والمعالم الأثرية ، لتكون بحق قبلة عالمية ومقصدًا دوليًا لإستقبال جميع الشعوب من دول العالم المختلفة ، هذا بجانب ما تشهده عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية بقارتنا السمراء حاليًا من نهضة تنموية غير مسبوقة في التطوير والتجميل والبنية التحتية لتستعيد بحق مكانتها التي تستحقها على خريطة السياحة الدولية .
وأعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن فوز مدينة أسوان بجائزة قوانغتشو الدولية للإبتكار الحضري ضمن أفضل ٣٠ مدينه على مستوى العالم وسيتم النشر والتكريم في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة بنيويورك .
وأوضح المحافظ، أن مدينة أسوان تقدمت للمسابقة من بين ٢٧٣ مدينة تنتمى لـ ٦٠ دولة منهم ١٧٥ مدينة جاء ترشيحها من جهات محلية حكومية ليتم بعد ذلك أختيار أفضل ٣٠ مبادرة تعزز الأبتكار الحضري .
يذكر أن جائزة قوانغتشو أنطلقت منذ عام 2015 وترتكز على الأساليب المبتكرة التي أتخذتها الحكومات المحلية والإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، بجانب تعزيز الأزدهار وجودة حياة مواطنيها بما في ذلك البنية التحتية والخدمات العامة ، والتخطيط التشاركي والشراكات والتكنولوجيا والمرونة والإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين .
وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على عقد وتنظيم النسخة الثانية من منتدى "أسوان 2" للسلام والتنمية المستدامين والذى سيعقد جلساته إفتراضيًا بسبب تداعيات جائحة كورونا عبر منصة إلكترونية في الفترة من 1 إلى 5 مارس الجارى بعنوان "صياغة واقع إفريقى جديد .. نحو تعافى أقوى وإعادة البناء بشكل أفضل".
وأشاد المحافظ ، بالإرادة الصلبة للقيادة المصرية وإصرارها على إستمرار تنظيم هذا المنتدى القارى والذي يساهم بشكل مباشر في رفع أسم أسوان عاليًا كعاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.