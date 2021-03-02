ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

من بين 273 مدينة على مستوى العالم.. أسوان تفوز بجائزة قوانغتشو الدولية للابتكار الحضري

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:13 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن فوز مدينة أسوان بجائزة قوانغتشو الدولية للابتكار الحضري ضمن أفضل ٣٠ مدينة على مستوى العالم، وسيتم النشر والتكريم في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة بنيويورك.


وأوضح المحافظ أن مدينة أسوان تقدمت للمسابقة من بين  ٢٧٣ مدينة تنتمى لـ ٦٠ دولة، منها ١٧٥ مدينة جاء ترشيحها من جهات محلية حكومية ليتم بعد ذلك اختيار أفضل ٣٠ مبادرة تعزز الابتكار الحضري.


يذكر أن جائزة قوانغتشو انطلقت منذ عام 2015 وترتكز على الأساليب المبتكرة التي اتخذتها الحكومات المحلية والإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بجانب تعزيز الازدهار وجودة حياة مواطنيها بما في ذلك البنية التحتية والخدمات العامة، والتخطيط التشاركي والشراكات والتكنولوجيا والمرونة والإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين.


اقرأ أيضًا:
رى أسوان: تأهيل ترعة دراو الرئيسية ضمن الخطة القومية للتبطين.. صور


كان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على عقد وتنظيم النسخة الثانية من منتدى "أسوان 2" للسلام والتنمية المستدامين، والذى سيعقد جلساته افتراضيًا بسبب تداعيات جائحة كورونا عبر منصة إلكترونية في الفترة من 1 إلى 5 مارس الجارى بعنوان "صياغة واقع أفريقى جديد.. نحو تعافى أقوى وإعادة البناء بشكل أفضل".


وأشاد المحافظ بالإرادة الصلبة للقيادة المصرية وإصرارها على استمرار تنظيم هذا المنتدى القارى والذي يساهم بشكل مباشر في رفع اسم أسوان عاليًا كعاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية.


وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن تنظيم منتدى أسوان يعكس مكانتها لدى الرئيس السيسى وتوجيهاته المستمرة بإعادة الوجه الحضارى لها كأهم المقاصد السياحية وقبلة للاستثمارات العالمية والمحلية، فضلًا عن أنها مركز تاريخى للثقافات المتنوعة.



وأكد أن أسوان بفضل هذه التوجيهات تشهد حاليًا مشروعات غير مسبوقة في قطاعات التطوير والتجميل والبنية التحتية، وهو ما يتوازى مع تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتغيير واقع الحياة نحو الأفضل، خاصة مبادرات حياة كريمة وتطوير الريف المصرى والتأمين الصحى الشامل وغيرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أشرف عطية: أسوان الجديدة ستكون أول مدينة ذكية على مستوى الصعيد

محافظ أسوان: هيكلة قطاع الاستثمار لاستغلال الثروات المختلفة

محافظ أسوان يكرم مجموعة من النماذج المشرفة بالمجتمع والمنطقة الأزهرية .. شاهد

محافظ أسوان: منتدى السلام والتنمية يساهم في رفع اسم المحافظة عالميا

صياغة واقع أفريقي جديد.. محافظ أسوان: منتدى السلام والتنمية يساهم في رفع اسم المحافظة عالميا.. وتنظيم المنتدى يعكس مكانتنا لدى الرئيس السيسي

فى حملة بأسوان.. تنفيذ أحكام وضبط مخالفات مرورية وتموينية

ترشيحاتنا

هل الزنا من الكبائر التي لا يغفرها الله أبدا ولا تكفرها التوبة؟ 10 حقائق لا يعرفها كثير

دعاء التحصين اليومي والحفظ من العين والحسد والمرض

فقد الذاكرة 3 أيام.. تفاصيل أزمة كريم العراقي مع النادي المصري

دخل العمليات ادعوا له.. تطورات الحالة الصحية لـ رضا عبدالعال | خاص

بيراميدز يخشى تعميق جراحه أمام المصري في الدوري.. اليوم

بسبب أولمبياد طوكيو.. محمد صلاح يضع ليفربول في ورطة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روبي تتألق بفستان جريء في حفل ضخم على سفح الأهرامات

فشلت في طرده.. أم تنهي حياة طفلها وتتخلص من جثته بمساعدة عشيقها

شاهد.. انطلاق مازدا 3 وMAZDA CX30 موديل 2021 بتحديثات جديدة