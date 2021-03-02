من بين 273 مدينة على مستوى العالم.. أسوان تفوز بجائزة قوانغتشو الدولية للابتكار الحضري

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن فوز مدينة أسوان بجائزة قوانغتشو الدولية للابتكار الحضري ضمن أفضل ٣٠ مدينة على مستوى العالم، وسيتم النشر والتكريم في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة بنيويورك.





وأوضح المحافظ أن مدينة أسوان تقدمت للمسابقة من بين ٢٧٣ مدينة تنتمى لـ ٦٠ دولة، منها ١٧٥ مدينة جاء ترشيحها من جهات محلية حكومية ليتم بعد ذلك اختيار أفضل ٣٠ مبادرة تعزز الابتكار الحضري.





يذكر أن جائزة قوانغتشو انطلقت منذ عام 2015 وترتكز على الأساليب المبتكرة التي اتخذتها الحكومات المحلية والإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بجانب تعزيز الازدهار وجودة حياة مواطنيها بما في ذلك البنية التحتية والخدمات العامة، والتخطيط التشاركي والشراكات والتكنولوجيا والمرونة والإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين.













كان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على عقد وتنظيم النسخة الثانية من منتدى "أسوان 2" للسلام والتنمية المستدامين، والذى سيعقد جلساته افتراضيًا بسبب تداعيات جائحة كورونا عبر منصة إلكترونية في الفترة من 1 إلى 5 مارس الجارى بعنوان "صياغة واقع أفريقى جديد.. نحو تعافى أقوى وإعادة البناء بشكل أفضل".





وأشاد المحافظ بالإرادة الصلبة للقيادة المصرية وإصرارها على استمرار تنظيم هذا المنتدى القارى والذي يساهم بشكل مباشر في رفع اسم أسوان عاليًا كعاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية.





وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن تنظيم منتدى أسوان يعكس مكانتها لدى الرئيس السيسى وتوجيهاته المستمرة بإعادة الوجه الحضارى لها كأهم المقاصد السياحية وقبلة للاستثمارات العالمية والمحلية، فضلًا عن أنها مركز تاريخى للثقافات المتنوعة.









اقرأ أيضًا:وأكد أن أسوان بفضل هذه التوجيهات تشهد حاليًا مشروعات غير مسبوقة في قطاعات التطوير والتجميل والبنية التحتية، وهو ما يتوازى مع تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتغيير واقع الحياة نحو الأفضل، خاصة مبادرات حياة كريمة وتطوير الريف المصرى والتأمين الصحى الشامل وغيرها.