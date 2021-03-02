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محافظات

رى أسوان: تأهيل ترعة دراو الرئيسية ضمن الخطة القومية للتبطين.. صور

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:08 ص
صدى البلد
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شاذلي عبد الفتاح
تستكمل الأجهزة المختصة بالإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان ، سلسلة أعمالها الخاصة بتنفيذ مشروع التأهيل للترع الواقعة في نطاق مدن ومراكز محافظة أسوان .

وفى هذا الصدد،  قال المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان ، بأن تنفيذ مشروع تأهيل الترع القومى، يهدف إلى رفع كفاءتها والوصول إلى أفضل جاهزية لها لإستيعاب أى كميات من المياه بالجودة المطلوبة.

وأشار المهندس محمد عبد الرؤوف، الى أنه جارى إستكمال تنفيذ أعمال تأهيل ترعة دراو الرئيسية بهندسة الموارد المائية والري بأسوان وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة وبإشراف الإدارة العامة للموارد المائية والري ، مشيرا إلى أن الإدارة تقوم بتنفيذ أعمال التأهيل لشبكات الرى بهدف ترشيد إستهلاك المياه ورفع كفاءة إدارة وتوزيع المياه وتقليل تكلفة الصيانة.

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وتستكمل الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان ، تنظيم العديد من الندوات التعريفية عن الرى الحديث بمختلف مدن ومراكز المحافظة، لما يحققه من عوائد إيجابية أبرزها الحفاظ على المياه من الإستهلاك العشوائى.

وأشار مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان، إلى أنه يتم تنظيم العديد من الندوات فى هذا الشأن تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، وإيماءًا إلى القرار الوزارى الخاص بتحويل نظام الرى من الرى بالغمر إلى الرى الحديث ، بجانب إعادة القطاع التصميمى ورفع كفاءة الرى ، وخفض تكلفة أعمال الصيانة وضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت، مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ، والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.

هذا وكان قد ترأس الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، الإجتماع المسائي لليوم الثاني للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال ، وذلك لمتابعة نتائج اليوم الثاني من الحملة وذلك بحضور الدكتور " مصطفي أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي ، بجانب مشرفي الوزارة والمديرية والإدارات.

وشهد الإجتماع الإعلان عن مجهودات مديرية الشئون الصحية خلال فعاليات اليوم الثاني من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى أسفرت عن تطعيم 214 ألف و 101طفل  بواقع 83 % من المستهدف والذي يبلغ  عدد 257 ألف و 219 طفل، وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات عن طريق فرق متحركة وثابتة بإجمالى 1201 فريق ، وتستمر خلال الفترة من الأحد 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021.
رى أسوان: تأهيل ترعة دراو الرئيسية ضمن الخطة القومية للتبطين.. صور
رى أسوان: تأهيل ترعة دراو الرئيسية ضمن الخطة القومية للتبطين.. صور
رى أسوان: تأهيل ترعة دراو الرئيسية ضمن الخطة القومية للتبطين.. صور
رى أسوان: تأهيل ترعة دراو الرئيسية ضمن الخطة القومية للتبطين.. صور
رى أسوان: تأهيل ترعة دراو الرئيسية ضمن الخطة القومية للتبطين.. صور
رى أسوان: تأهيل ترعة دراو الرئيسية ضمن الخطة القومية للتبطين.. صور
رى أسوان: تأهيل ترعة دراو الرئيسية ضمن الخطة القومية للتبطين.. صور
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