رئيس جامعة أسوان لـ صدى البلد: نعمل على قدم وساق لخروج الامتحانات بسلام وأمان تام ..شاهد

يومًا بعد يوم تشهد جامعة أسوان طفرة غير مسبوقة في كافة الاتجاهات لتضاهى الجامعات العالمية والدولية ، وخاصة السير المتوازن بخطى ثابتة للنهوض بمنظومة التعليم الجامعي ، علاوة على الحفاظ على سلامة المتواجدين داخل الحرم الجامعى من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد . الاتجاهات





وفى هذا الإطار يلقى " صدى البلد " عبر منصته الإلكترونية الضوء على الجهود المبذولة من قبل أجهزة ومسئولى جامعة أسوان للعبور بالعملية الإمتحانية التي أنطلقت منذ أمس الأول بخير وسلام وأمان .





وقد أوضح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان في تصريحات خاصة " لصدى البلد " بأننا إستعدينا مسبقًا لإنطلاق ماراثون إمتحانات الفصل الدراسى الأول 2020/2021 للطلاب بمختلف كليات الجامعة وسط إجراءات إحترازية مشددة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد حيث يؤدى العملية الإمتحانية 28 ألف طالب وطالبة بمختلف الكليات والتي يبلغ عددها 18 كلية ومعهد.





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وأشار أحمد غلاب بأنه طبقًا للضوابط وتوجيهات وقرارت مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلي للجامعات حرصنا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بجامعة أسوان ، والعمل على تسخير كافة إمكانيات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات والعمل على إنجاح امتحانات الفصل الدراسى الأول فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.





وأضاف الدكتور أحمد غلاب بأنه يتم تنفيذ خطة جامعة أسوان لضمان حسن سير أعمال إمتحانات الفصل الدراسى الأول من توفير قاعات جيدة التهوية للجان الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعى لمسافة متر ونصف بين كل طالب ، مع إرتداء الكمامات الطبية وتوفير المطهرات وادوات التعقيم داخل كل لجنة مع قياس درجة الحرارة للطلاب عند الدخول بمختلف الكليات والتواصل مع لجان إدارة الأزمات مباشرة ومع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فى ظل مواجهة فيروس كورونا.





وتابع غلاب بأنه بالتوازى مع ذلك يتم تنفيذ إجراءات التعقييم للجان والفصول والمدرجات وكافة المناطق التي يتواجد بها أبنائنا الطلاب قبل دخولهم للجان ، وأيضًا بعد خروجهم لضمان التأمين الكامل لهم داخل الحرم الجامعى سواء في منطقة صحارى أو مدينة أسوان الجديدة أو كلية هندسة الطاقة وغيرها .





وأكد رئيس جامعة أسوان على أن الأمور تسير على ما يرام والجميع يعمل على قدم وساق ليؤدى الطلاب إمتحاناتهم في سهولة ويسر وأمان كامل حرصًا من إدارة الجامعة على مصلحة أبنائها من الطلاب والطالبات وتوفير الأجواء الهادئة لهم على الوجه الأكمل بطمأنينة وإرتياحية شاملة .





كما أشار أحمد غلاب إلي أن اللجان الطبية تقوم بعملها علي قدم وساق وفي حالة اشتباه أي إصابة طالب يتم عزله ونقله بسيارة الإسعاف المجهزة إلي العزل بالمستشفي الجامعي ويسمح له دخول الامتحانات مرة اخري بعد تماثله للشفاء وتحسب له الدرجة كاملة وذلك طبقا لقرارات المجلس الاعلي للجامعات بالتيسير والرعاية الكاملة للطلاب .





وعن آلية ومنظومة التصحيح أكد الدكتور أحمد غلاب على أنه يتم سير الإمتحانات طبقًا للجداول المعلنة منذ الأسبوع الماضى لكل كلية ومعهد ، وعقب الإنتهاء من أداء الطلاب للإمتحان يتم على الفور إيفاد أوراق الإجابات للكنترول والتصحيح حيث يبدأ توزيعها على المصححين ومدرسى المواد المختلفة للبدء في عملية التصحيح بشفافية وعدالة كاملة .





وعبر أحمد غلاب عن إمنياته الكبيرة بأن يمن الله عز وجل علينا جميعًا نعمته ويحفظنا من هذا الفيروس ، وتنتهى أزمة جائحة كورونا بشكل نهائي ، وتعود الأمور لطبيعتها تدريجيًا مثلما كانت قبل كورونا وأفضل ، ولا سيما بأن كافة الجامعات المصرية تعمل وتؤدى في منظومة متناغمة لإنجاح العملية الإمتحانية بسلام تام .





وفى إتجاه متصل قال الدكتور أحمد غلاب بأن الجامعة شهدت في الفترة الأخيرة طفرة في مخرجات البحث العلمي وذلك من خلال نتاج سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الجامعة والتي من شأنها تعزيز البحث العلمي ومخرجاته من حيث جودة وكم الأبحاث.





وأشار الدكتور أحمد غلاب بأن الجامعة أتبعت في هذا الصدد منهجية علمية متطورة مع وضع إستراتيجيات وسياسات تتوافق مع المعايير الدولية، مما انعكس أثره على ظهور الجامعة في عدة تصنيفات عالمية وتبوأت مراكز متقدمة عالميا ومحليا وإقليميا.

وأضاف أحمد غلاب بأن هذا ما ظهر جليا من خلال قواعد بيانات SCOPUS و محلل SciVal حيث أظهرت قواعد البيانات تواجد قوي لجامعة أسوان في 3 من اهم مجموعات المجالات العلمية من حيث المخرجات وذلك خلال السنوات الأخيرة (2017-2020) والتي تصنف كأهم 5% من مجموعات المجالات العلمية عالميا. وتلك المجموعات او Topic Clusters هي:

- Electric Power Transmission Networks; Wind Power; Electric Power Distribution

- Electric Potential; Electric Inverters; DC-DC Converters

- Heat Transfer; Nusselt Number; Natural Convection





وقد جاءت جامعة أسوان في المرتبة 83 عالميا والأولى افريقيا من حيث مخرجات البحث العلمي في مجموعة مجالات “Electric Power Transmission Networks; Wind Power; Electric Power Distribution” .





وتصدر القارة السمراء الدكتور صلاح كامل من جامعة أسوان في هذا المجال حيث جاء في المركز الأول إفريقيا وضمن أفضل 500 باحث على مستوى العالم (المركز الخامس عشر عالميا ) ، وفي مجموعة مجالات “Electric Potential; Electric Inverters; DC-DC Converters” جاءت جامعة أسوان في المركز الثالث على مستوى افريقيا والمركز الاول على جمهورية مصر العربية. وكانت الصدارة في هذا المجال افريقيا أيضا لأحد علماء جامعة أسوان وهو الأستاذ الدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابي، وضمن أفضل 500 باحث على مستوى العالم (المركز مائة وسبعه وثلاثون عالميا ) ، أما مجموعة مجالات “Heat Transfer; Nusselt Number; Natural Convection”



