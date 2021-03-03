أخبار التكنولوجيا.. أداة جيلبريك تخترق أجهزة آيفون 12 بدون برامج.. وكافيار الروسية تزين «آيباد برو» بـ كيلو من الذهب الخالص

جذبت منصة التراسل الفوري الأشهر واتساب WhatsApp، مؤخرًا، الكثير من الصحافة السلبية بشأنالتابعة لها، والتي تتيح بنصوصها الجديدة للخدمة مشاركة بيانات المستخدم مع موقع فيسبوك Facebook علنا، بينما تستمر الضجة مع اقتراب الموعد النهائي في 15 مايو المقبل؛ من أجل الموافقة على تلك السياسات إلزاميا، أو سيضطر المستخدمين لفقدان حساباتهم في حالة الرفض.