أخبار التكنولوجيا.. أداة جيلبريك تخترق أجهزة آيفون 12 بدون برامج.. وكافيار الروسية تزين «آيباد برو» بـ كيلو من الذهب الخالص

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
جذبت منصة التراسل الفوري الأشهر واتساب WhatsApp، مؤخرًا، الكثير من الصحافة السلبية بشأن سياسة الخصوصية المحدثة التابعة لها، والتي تتيح بنصوصها الجديدة للخدمة مشاركة بيانات المستخدم مع موقع فيسبوك Facebook علنا، بينما تستمر الضجة مع اقتراب الموعد النهائي في 15 مايو المقبل؛ من أجل الموافقة على تلك السياسات إلزاميا، أو سيضطر المستخدمين لفقدان حساباتهم في حالة الرفض.
تضم معظم أنظمة التشغيل قيودا لقفل الهواتف الذكية وحمايتها من المخاطر الأمنية، ولكن مقارنة بنظام أندرويد التابع لشركة جوجل، حيث تتيح لك عملية التجذير (أو الروت)، إزالة جميع القيود والوصول الكامل إلى نظام التشغيل بسهولة.
قدمت شركة أوبو الصينية لتصنيع هواتف أندرويد مؤخرا إصداراين من هاتف اوبو A53، يدعم أحدهما شبكات الجيل الخامس 5G، يجلب هاتف اوبو a53، الكثير من الميزات والمواصفات ضمن الفئة الاقتصادية بإمكانيات الهواتف رائدة، مع تصميم خارجي جذاب مصنوع من البلاستيك.
نقشت شركة كافيار Caviar الروسية، بعض الكلمات المقتبسة للرئيس التنفيذي لشركة أبل "تيم كوك" Tim Cook، والمؤسس المشارك ستيف جوبز Steve Jobs، على ظهر مجموعة من أجهزة آيفون وآيباد المرصعة بالذهب والألماس.
دشنت شركة تويتر Twitter، أمس، غرفة الدردشة الصوتية المعروفة باسم Spaces، لمستخدمي هواتف أندرويد، وهو ميزة مستوحاة من تطبيق الدردشة الصوتية كلوب هاوس Clubhouse، الذي ذاع صيته خلال الآوانة الأخيرة، بعد انضمام الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا "إيلون ماسك" إليه.