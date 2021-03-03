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تكنولوجيا

للمرة الثانية.. أحدث أداة jailbreak يمكنها اختراق آيفون 12 بسهولة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:00 ص
أحدث إصدارات أداة
أحدث إصدارات أداة jailbreak يمكنها اختراق آيفون 12 بسهولة
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شيماء عبد المنعم
تضم معظم أنظمة التشغيل قيودا لقفل الهواتف الذكية وحمايتها من المخاطر الأمنية، ولكن مقارنة بنظام أندرويد التابع لشركة جوجل، حيث تتيح لك عملية التحذير (أو الروت)، إزالة جميع القيود والوصول الكامل إلى نظام التشغيل بسهولة.

، ولكن ليس نظام iOS التابع لآبل، بهذه السهولة، حيث تبذل الشركة الأمريكية الكثير من الجهد للتأكد من بقاء نظام iOS الإيكولوجي مغلق ومحمى للغاية.

ولكن حسبما ذكر مطورو "xda"، توجد طريقة لكسر حماية نظام تشغيل آبل المسور، ولسوء الحظ، فأن يعد كسر الحماية بشكل عام أكثر صعوبة من عملية التجذير بنظام "أندرويد"، لأنه لا توجد طريقة سهلة لتعديل نظام التشغيل دون العثور على ثغرة داخل نظامه الأساسي، ولكن خلال العام الماضي، أطلق مطورى unc0ver، أداة "جيلبريك" لكسر حماية أجهزة آيفون.


وفي الوقت الحالي، أطلق فريق اختراق آيفون إصدارا جديدا من أداة "جيلبريك"، يمكنها اختراق حماية أحدث أجهزة آيفون، حيث تعمل على كسر حماية نظام التشغيل iOS 11 وصولا إلى iOS 14.3 بسهولة،

وأبلغ فريق Unc0ver، أنه باستخدام الإصدار 6.0.0 من أداة الجيلبريك تمكنوا من اختراق أجهزة آيفون 12 التي تم إصدارها حديثا من آبل، والتي تم اختبارها على هاتف iPhone 12 Pro Max والذي يعمل بنظام التشغيل iOS 14.3.

وتفتح أداة Jailbreak، الأبواب أمام قابلية نظام التشغيل iOS للتخصيص، حيث تسمح لمالكو هواتف آيفون بإضافة وظائف إضافية للنظام لإزالة جدار الحماية المسور من آبل بسهولة، وذلك باستخدام الإصدار الجديد من unc0ver والذي يمكن لأي من مستخدمي سلسلة الهواتف الرائدة استخدام هذه الأداة وتثبيتها بطرية سهلة على هاتفه. 

وبالرغم من أن أداة كسر الحماية تسبب بمخاطر أمنية كبيرة بأجهزة آيفون وتجعلها أكثر عرضة للهجمات الألكترونية وفقا لخبراء الأمن السيبراني، إلا أن موقع "xda-developers"، كشف عن الخطوات التي يمكنك من خلالها كسر حماية هاتفك الذكي بسهولة، وهي كالآتي:

1. قم بتحميل AltStore على هاتفك الآيفون، ثم الانتقال إلى التطبيقات.

2. بمجرد تثبيت AltStore على جهازك، قم بفتحه ومن شريط القوائم حدد تثبيت مكون إضافي.

3. انقر فوق تثبيت البرنامج المساعد لتحميل أداة unc0ver، ثم أدخل كلمة مرور هاتفك في المربع المنبثق.

4. انقر فوق "موافق OK "، في مربع التأكيد لتثبيت Mail Plug-in"، والذي سيؤدي بعد ذلك إلى كسر حماية هاتفك الذكي بسهولة.
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