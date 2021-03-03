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تكنولوجيا

بسعر منافس.. تعرف على مواصفات الهاتف الأحدث من أوبو Oppo A53

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:00 م
هاتف Oppo A53
هاتف Oppo A53
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شيماء عبد المنعم
قدمت شركة أوبو الصينية لتصنيع هواتف أندرويد مؤخرا إصداراين من هاتف اوبو A53، يدعم أحدهما شبكات الجيل الخامس 5G، يجلب هاتف اوبو a53، الكثير من الميزات والمواصفات ضمن الفئة الاقتصادية بإمكانيات الهواتف رائدة، مع تصميم خارجي جذاب مصنوع من البلاستيك.


سعر تليفون أوبو a53
طرحت شركة أوبو هاتف Oppo A53، في العديد من الأسواق الخارجية والعالمية، فقد بلغ سعر تليفون اوبو a53، حوالى 175 دولارا أمريكيا (أى ما يعادل حوالى ألفين و700 جنيه مصرى)، لنسخة 64 جيجابايت، بينما يتوفر إصدار 128 جيجابايت، بسعر 210 دولارات أمريكية (أى ما يعادل حوالى 3 آلاف و200 جنيه مصرى). 




مواصفات تليفون أوبو a53
يأتي هاتف Oppo A53، بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع LCD، بمعدل تحديث عال قدره 90 هرتز فى الثانية، وبجودة HD+، تشغل الشاشة نسبة 89.2% من الجهاز، وتحتوي على نوتش على هيئة ثقب فى أعلى يسار الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.


ولعشاق التصوير، جاء هاتف Oppo A53، بكامير خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 13 ميجابيكسل، مع مستشعر 2 ميجابيكسل للتصوير الماكرو، ومستشعر آخر بدقة 2 ميجابيكسل مخصص للغزل، مع كاميرا سيلفى بدقة 16 ميجابيكسل، و فلاش LED.


وتختلف بطارية Oppo A53 5G عن النسخة الأصلية، فى أنها تأتى بسعة أقل، حيث تبلغ سعة البطارية 4000 مللى أمبير فى الساعة، مع شحن سريع بقدرة 10 واط، فى حي أن النسخة الأصلية جاءت ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط.


ويعمل هاتف Oppo A53، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 460، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 4 و6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعتي 64 و128 جيجابايت، ويعمل العاتف الذكي بواجهة المستخدم ColorOS 7.2، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.


مميزات تليفون أوبو a53
يمتاز هاتف Oppo A53، ببطارية قوية بسعة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، كما يوفر خاصية الأمان البيومترية من خلا مستشعر بصمة الأصبع الموجود على ظهر الجهاز.


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