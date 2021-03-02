شاهد.. أول صور لهواتف Find X3 Pro و Find X3 Neo من أوبو .. مواصفات

كشفت تسريبات مصورة تظهر لأول مرة شكل وتصميم هواتف OPPO Find X3 ، والتى من المقرر أن يتم إطلاقها يوم 11 مارس القادم فى أوروبا، والتى ستكون عبارة عن 4 هواتف ذكية ، وهى Find X3 و Find X3 Pro و Find X3 Neo و Find X3 Lite .





وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Find X3 Pro سيأتي بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة وسيأتى بشاشة مع حواف منحنية ودعم لتقنية + HDR10 ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مع طبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5. بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة وسيأتى بشاشة مع حواف منحنية ودعم لتقنية + HDR10 ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مع طبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5.









وسيحتوي هاتف Find X3 Neo على شاشة من نوع +AMOLED FHD بحجم 6.5 بوصة مع حواف منحنية ، بينما يتميز Find X3 Lite بشاشة +AMOLED FHD مسطحة مقاس 6.44 بوصة، يدعم كلا الهاتفين معدل تحديث يبلغ 90 هرتز فى الثانية.





يعمل هاتف Find X3 Neo بمعالج من نوع Snapdragon 865 ، وسيأتي مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.





أما هاتف Find X3 Lite فسيعمل بمعالج من نوع Snapdragon 765G مع 8 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من التخزين، ويحتوي كلا الهاتفين على قارئ بصمات الأصابع على الشاشة وكاميرا سيلفي 32 ميجابكسل.









وسيعمل هاتف OPPO Find X3 Pro سيعمل بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، أما هواتف Neo فستأتى بمعالج من نوع Snapdragon 870 مع نظام أندرويد 11 وواجهة مستخدم للسوفت وير ColorOS 11 ، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى 12 جيجا بايت رام ومساحة داخلية 256 جيجا بايت.





وسييحتوي هاتف Find X3 Neo على نظام رباعي الكاميرا يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة السرعة بدقة 16 ميجابكسل وعدسة تليفوتوجرافي بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة.



