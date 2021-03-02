ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

شاهد.. أول صور لهواتف Find X3 Pro و Find X3 Neo من أوبو .. مواصفات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:00 م
أول صور لهواتف Find
أول صور لهواتف Find X3 Pro و Find X3 Neo من أوبو
Advertisements
ندى على
كشفت تسريبات مصورة تظهر لأول مرة شكل وتصميم هواتف OPPO Find X3 ، والتى من المقرر أن يتم إطلاقها يوم 11 مارس القادم فى أوروبا، والتى ستكون عبارة عن  4 هواتف ذكية ، وهى Find X3 و Find X3 Pro و Find X3 Neo و Find X3 Lite . 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Find X3 Pro سيأتي بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة وسيأتى بشاشة مع حواف منحنية ودعم لتقنية + HDR10 ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مع طبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5. 


So different inside and out: photos and specifications of Oppo Find X3 Pro, Find X3 Neo and Find X3 Lite - Gadget Tendency
وسيحتوي هاتف  Find X3 Neo على شاشة من نوع  +AMOLED FHD  بحجم 6.5 بوصة مع حواف منحنية ، بينما يتميز Find X3 Lite بشاشة  +AMOLED FHD  مسطحة مقاس 6.44 بوصة، يدعم كلا الهاتفين معدل تحديث يبلغ 90 هرتز فى الثانية. 

يعمل هاتف Find X3 Neo  بمعالج من نوع Snapdragon 865 ، وسيأتي مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية. 

رندرها و مشخصات خانواده اوپو Find X3 لو رفت - ترنجی
أما هاتف Find X3 Lite فسيعمل بمعالج من نوع  Snapdragon 765G مع 8 جيجابايت رام  من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من التخزين، ويحتوي كلا الهاتفين على قارئ بصمات الأصابع على الشاشة وكاميرا سيلفي 32 ميجابكسل. 

Oppo Find X3 Pro, X3 Lite, and X3 Neo specs and renders leak - GSMArena.com news

وسيعمل هاتف OPPO Find X3 Pro سيعمل بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، أما هواتف Neo فستأتى بمعالج من نوع  Snapdragon 870 مع نظام أندرويد 11 وواجهة مستخدم للسوفت وير ColorOS 11 ، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى 12 جيجا بايت رام ومساحة داخلية 256 جيجا بايت. 

Oppo Find X3 Pro, Neo e Lite: specifiche e immagini trapelate | AndroidWorld
وسييحتوي هاتف  Find X3 Neo على نظام رباعي الكاميرا يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة السرعة بدقة 16 ميجابكسل وعدسة تليفوتوجرافي بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أفضل 10 هواتف أندرويد رائدة في 2020

أول صور لهاتف Find X3 Lite من أوبو.. مواصفات

بمعالج Snapdragon 888.. تسريبات تكشف موعد إطلاق هاتف OPPO Find X3 Pro

شاهد.. أول ظهور لسلسة أوبو الرائدة Find X3 قبل إطلاقها رسميا

قبل طرحه فى مارس.. تسريبات تكشف عن مواصفات هاتف OPPO Find X3 Pro

بمعالج يدعم تقنية الـ5G.. الكشف عن مواصفات هاتف Find X3

ترشيحاتنا

غضب بين جماهير الزمالك.. إحالة أستاذ سؤال وفاة أشرف بن شرقي للتحقيق

أمر عبثي.. رسالة شديدة اللهجة من الخارجية المصرية لـ إثيوبيا.. تفاصيل

بايدن يرجع إلى الخلف.. الرئيس الأمريكي يحنث بوعوده الحمقاء ويطلب مساعدة السعودية

الزمالك يكشف حقيقة استقالة عبد الحليم علي

قرار عاجل للسلطات السعودية.. إغلاق 12 مسجدًا مؤقتًا

شيكابالا وجنش يطالبان لاعبي الزمالك بالتركيز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المقلوبة .. خطوة بخطوة

بعد وصولها مصر .. أسعار فئات هيونداي توسان الشكل الجديد والجيل السابق موديلات 2021

طرح تويوتا ياريس 2021 الجيل الجديد في مصر | صور