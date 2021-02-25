وحش البطارية.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy M62.. قبل إطلاقه رسميا

تستعد شركة سامسونج Samsung ، لإطلاق أحدث إصدارات سلسلة M، المتوسطة الفئة، حيث تم إدراج مواصفات هاتف Galaxy M62، على موقع الشركة التايلاندي، والذي ظهر لأول مرة في الأسواق الهندية باسم Galaxy F62. إدراج





Galaxy M62 ، سيصل في 3 مارس المقبل، في دولتي تايلند وماليزيا، وسيتوفر باللونين الأزرق، والأسود، والأخضر، بالمواصفات التالية. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت قوائم موقع سامسونج التايلاندي، أن هاتف، سيصل في 3 مارس المقبل، في دولتي تايلند وماليزيا، وسيتوفر باللونين الأزرق، والأسود، والأخضر، بالمواصفات التالية.









وسيحتوي هاتف Galaxy M62 الملقب بـ "وحش البطارية"، على شاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وبدقة عرض 1080 بيكسل.





وسيعمل هاتف Galaxy M62، بواسطة معالج من نوع Exynos 9825، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، ويتميز هاتف سامسونج المرتقب، بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل.





ويمتاز هاتف Galaxy M62، بميزة رئيسية هي سعة بطارية ضخمة بقوة 7000 مللى أمبير في الساعة، والتي يمكن إعادة شحنها بشاحن سريع قدرته 25 وات، وكما تتميز البطارية بميزة أنيقة يمكن استخدامها لشحن الأجهزة الأخرى.





وسيأتي هاتف Galaxy M62، مزودا بذاكرة تخزين داخلية سعتها 256 جيجابايت، إلى جانب إصدار آخر بسعة 128 جيجابايت، ومن المتوقع أن يتوفر الجهاز ضمن الفئة المتوسطة بسعر 330 دولار (أي ما يعادل 5 الآلاف و 100 جنيه مصري)، بينما ينطلق النموذج الأعلى بسعر 358 دولار (أي ما يعادل 5 الآلاف و 600 جنيه مصري).







