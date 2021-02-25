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تكنولوجيا

لمدة 100 يوم.. سامسونج تمنح مسخدمي Galaxy Z Fold 2 وZ Flip عرضا مغريا

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:03 ص
هواتف سامسونج
هواتف سامسونج
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شيماء عبد المنعم
مددت شركة سامسونج Samsung، فترة تجربة أحدث هواتفها القابلة للطي إلى 100 يوم، مما يعني أنه يمكن لمشتري أجهزتها المطوية الأحدث Galaxy Z Fold 2 5G و Z Flip 5G، شراء أي من الجهازين واستخدامها أو تجربتها لأكثر من ثلاثة أشهر، ثم إعادتها لاسترداد أموالهم بالكامل.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أطلقت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية، هذه المبادرة تحت برنامج جديد يسمى "اشتري وجرب Buy and "Try، وهي تعد المرة الأولى التي تطلق "سامسونج" فيها برنامجا إرجاع بعرض سخي كهذا على هواتفها المحمولة باهظة الثمن، حيث كان مدة عرض فترة الإرجاع في السابق هو 15 يوما فقط.


وقال متحدث باسم شركة "سامسونج" في بيان له: "إن هذه المبادرة الجديدة ستساعد المستهلكين على محاولة معرفة ما إذا كان الجهاز القابل للطي مناسب لاستخداماتهم أم لا، وذلك كجزء من خطة الشركة بجعل الأجهزة القابلة للطي في متناول الجميع"، ووفقا للشركة فأن البرنامج سيتم إطلاقه اليوم لشراء أي من الجهازين من خلال موقعها عبر الويب ويستمر حتى الأول من شهر أبريل المقبل.

وتوفر سامسونج هاتف Galaxy Z Fold 2 5G، للبيع بسعر 2000 دولار أمريكي (أي ما يعادل 31 ألفا و300 جنيه مصري)، وقد تم إصداره في الخريف الماضي، كنسخة محسنة بشكل كبير من الإصدار الأصلي Galaxy Fold، والذي ظهرت به الكثير من المشكلات بعد طرحه بنفس السعر تقريبا.

وبينما يتوفر هاتف Galaxy Z Flip 5G، بسعر 1200 دولار أمريكي (أي ما يعادل 18 ألفا و800 جنيه مصري)، ولكن توفره سامسونج حاليا من خلال برنامجها التجريبي بعرض مغري قدره 650 دولار (أي ما يعادل 10 الآلاف و200 جنيه مصري)، حيث يطالب برنامج Buy and Try من المشترين المهتمين دفع التكلفة الكاملة للجهاز، لكن بعد منحهم فرصة الـ 100 يوم، إذا كانوا يرغبون بشراء الجهاز أو إعدته للشركة في حالة إذا كان لا يناسبهم.  
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