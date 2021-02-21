يصل إلى النصف.. تخفيض كبير على سعر هاتف سامسونج Galaxy Note 20 5G



كشفت شركة سامسونج Samsung ، خلال العام الماضي، عن هاتفها الرائد Galaxy Note 20 5G، والذي يأتي بمكونات أقل مقارنة بالطراز الأكبر في السلسلة Note20 Ultra، ولكن بمواصفات قوية مع دعما لميزة القلم الألكتروني، إلى جانب تقنية الجيل الخامس 5G.









وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، قدمت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية سامسونج هاتف Galaxy Note20 5G، في المملكة المتحدة عند إطلاقه بسعر مرتفع للغاية حوالي 1330 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 20 ألفا و800 جنيه مصري).

















وفي الوقت الحالي، قامت الشركة سامسونج بتخفيض سعر هاتف Note20، إلى النصف تقريبا، حيث أصبح متاحا للبيع الآن على موقع Unlocked Mobiles، بسعر حوالي 769 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 12 ألف جنيه مصري)، للبيع على موقع "Unlocked Mobiles"، ولكنه يتوفر باللون البرونزي الغامض.









ولم توضح سامسونج إلى متي سيستمر هذا العرض، وما إذا كان سيصبح هذا السعر النهائي للهاتف الرائد أم لا، حيث خفضت الشركة أكثر من 500 دولار من سعر الجهاز الرسمى وهو يعد مبلغا ضخما لاستمرار الصفقة بهذا القيمة.









وبالنسبة لإمكانيات الجهاز، يأتي هاتف Galaxy Note 20، بشاشة من نوع Super AMOLED، وبتصميم Infinity-O، بقياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزا في الثانية، تحتوي على قارئ بصمات الأصابع مدمج تحتها.









ويعمل هاتف جلاكسي Note 20، بواسطة معالج من نوع Exynos 990، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.









ويحتوي هاتف Galaxy Note20، على كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل، وأخرى بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 10 ميجابيكسل.







