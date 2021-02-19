5 أسباب تجعل هاتفي سامسونج Galaxy S21 و+S21 الأفضل لعام 2021

تقدم شركة سامسونج في كل عام سلسلة جديدة من هواتفها الرائدة ضمن تشكيلة جلاكسي آس، إذ تأتي هواتف Galaxy S الجديدة مع أحدث الميزات بما في ذلك دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، وإعدادات كاميرا احترافية، وشاشات عرض الأفضل في فئتها، مع أسرع معالج على الإطلاق يعمل به جهاز جلاكسي، لذا تعد هواتف الشركة الكورية الجنوبية أفضل الهواتف للعام الجاري.





الهواتف الذكية التي تم إطلاقها في عام 2021، وفقا لما ذكره موقع "91mobiles". وفيما يلي نستعرض إليك 5 أسباب تجعل هاتفي Galaxy S21 و +Galaxy S21، أفضلالتي تم إطلاقها في عام 2021، وفقا لما ذكره موقع "91mobiles".









1. تصميم متميز وألوان براقة:





تتميز هواتف سامسونج الجديدة بتصميمات راقية، من حيث تصميم الكاميرا الخلفية الجديد ذات قطع محيطي يضفي مظهًرا مميزا على الأجهزة، ثم هناك خيارات الألوان الرائعة إذ يتوفر هاتف Galaxy S21+ في ثلاثة ألوان هي: الأسود والفضي والبنفسجي، بينما يتوفر هاتف Galaxy S21 في أربع ألوان هي: الرمادي والأبيض والبنفسجي والوردي.









2. إعدادات كاميرا احترافية:





تم تصميم إعداد الكاميرا الاحترافي على الهاتفين لإحداث ثورة كبيرة في تصوير مقاطع الفيديو والتصوير الفوتوغرافي، وتتميز الكاميرا الخلفية لهاتفي جلاكسي S21 و S21+ بمستشعر بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل مع تركيز بؤري تلقائي ثنائي البكسل، ومستشعر بزاوية عريضة آخر بدقة 12 ميجابكسل مع مجال رؤية 120 درجة، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل مزود بخاصية التركيز البؤري التلقائي AF، وزوم بصري هجين 30 ×، كما يتميز كلا الهاتفين بكاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 10 ميجابكسل.









3. شاشة كبيرة بأعلى معدل تحديث:





تمتلك سامسونج شركة شهيرة في تصنيع شاشات الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز، لذا تحافظ عملاقة التقنية على ريادتها في مجال شاشات العرض الرائدة في فئتها، ويحتوي جهاز Galaxy S21 على شاشة بتصميمInfinity-O، بقياس 6.2 بوصة، بينما يحتوي هاتف S21+ على نفس تصميم الشاشة ولكن بحجم أكبر قليلا بقياس6.7 بوصة.





ويحتوي كلا الجهازين على شاشة من نوعDynamic AMOLED 2X بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتزا في الثانية، وعلاوة على ذلك، توفر الشاشات دقة Full HD + واضحة.









4. أداء فائق لا مثيل له:





أحد أبرز الإمكانات التي تميز هواتف سامسونج الرائدة الجديدة هي المعالج وسرعة الشحن، حيث يتم تشغيل هاتفيGalaxy S21 و S21+، بأول معالج بتقنية 5 نانومتر في العالم من نوع Exynos 2100، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، مما يوفر سرعات إنترنت فائقة.



