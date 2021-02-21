بجودة شاشة أفضل .. سامسونج تستعد لإطلاق نسخة جديدة من هاتف Galaxy A32

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، تعتزم إطلاق نسخة جديدة من هاتفها Galaxy A32 الذى يعتبر أرخص هاتف أطلقته سامسونج فى تاريخها فى إطار استراتيجيتها لإطلاق هواتف رخيصة الثمن .





وبحسب موقع Gizmochina فإن النسخة الجديدة من هاتف Galaxy A32 الذى تم إطلاقه الشهر الماضى، سيأتى بدقة شاشة أفضل، حيث ستكون من نوع Super AMOLED ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع عدد من الألوان الجديدة.









ومن المتوقع ألا تأتى النسخة الجديدة من هاتف Galaxy A32 بسعر أغلى كثيرا ومن المتوقع أن يبلغ سعر الهاتف حوالى 5000 جنيه مصرى.





النسخة السابقة من هاتف Galaxy A32 بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع LCD ن مع نوتش على شكل Infinity-V ، ، بالإضافة إلى أن جسم الهاتف سيكون من البلاستيك، وأولان الأبيض والأسود .





وجاءت كاميرات هاتف Galaxy A32 عبارة عن 4 كاميرات خلفية الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل، مع عدسة بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، مع مستشعرى للتكبير والعمق بدقة 2 ميجا بيكسل.





ويعمل هاتف Galaxy A32 بمعالج من نوع Dimensity 720 SoC للفئة المتوسطة، مع مساحة تخزين داخلى 128 جيجا بايت، و ذاكرة وصول عشوائية سعة 4 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل أندرويد 11 ، بالإضافة إلى شاحن بقوة 15 واط ، ومنفذ شحن من نوع USB-C ، وسماعة رأس مقاس 3.5 ملم .



