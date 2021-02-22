تسريبات تكشف سعر النسخة الجديدة من هاتف Galaxy A32 القادم من سامسونج

كشفت تسريبات سعر النسخة الجديدة من هاتف Galaxy A32 القادم من سامسونج، والذى سيأتى بتقنية الجيل الرابع للاتصالات 4G بدلا من النسخة السابقة التى تم إطلاقها الشهر الماضى، وجاءت بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، حيث ستأتى النسخة القادمة من الهاتف أرخص كثيرا من النسخة السابقة. بدلا من النسخة السابقة التى تم إطلاقها الشهر الماضى، وجاءت بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، حيث ستأتى النسخة القادمة من الهاتف أرخص كثيرا من النسخة السابقة.





4G بدلا من 5G ، بالإضافة إلى معالج أقل فى الأداء ، وبذلك سيعتبر الهاتف من ضمن مجموعة الهواتف لأرخص التى أطلقتها سامسونج فى الفترة الماضية. وبحسب موقع Hindustan Times فإن النسخة الجديدة من هاتف Galaxy A32 ، من المتوقع أن يتراوح سعرها أقل من 4000 جنيه مصرى، بسبب إصدارها بشبكة









وفقا للموقع فإن النسخة الجديدة من هاتف Galaxy A32 س تأتى بدقة شاشة أفضل، حيث ستأتى من نوع Super AMOLED بدلا من LCD التى جاءت بها النسخة القديمة، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع عدد من الألوان الجديدة، حيث سيصدر بـ 4 ألوان متخلفة غير الأبيض والأسود التى صدرت بهما النسخة السابق من الهاتف.





وجاءت النسخة السابقة من هاتف Galaxy A32 5G بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع LCD ن مع نوتش على شكل Infinity-V، بالإضافة إلى أن جسم الهاتف سيكون من البلاستيك، ولونان الأبيض والأسود.





أما كاميرات هاتف Galaxy A32 5G فكانت عبارة عن 4 كاميرات خلفية الأساسية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل، مع عدسة بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، مع مستشعرى للتكبير والعمق بدقة 2 ميجا بيكسل.





ويعمل هاتف Galaxy A32 5G بمعالج من نوع Dimensity 720 SoC للفئة المتوسطة، مع مساحة تخزين داخلى 128 جيجا بايت، و ذاكرة وصول عشوائية سعة 4 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل أندرويد 11، بالإضافة إلى شاحن بقوة 15 واط، ومنفذ شحن من نوع USB-C، وسماعة رأس مقاس 3.5 ملم.



